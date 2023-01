A- A+

Carnaval 2023 Prévias de Olinda terão ônibus de testagem rápida para HIV e sífilis Veículo, que é uma parceria com Governo do Estado, ficara estacionado com uma equipe em frente a Prefeitura de Olinda das 14h às 19h

Com a chegada do Carnaval e o auge das prévias em Olinda, a Secretária de Saúde da cidade, em parceria com o Governo do Estado, terá um ônibus para testagem rápida de HIV e sífilis.

O ônibus ficará estacionado em frente à sede da prefeitura, no domingo (15), das 14h às 19h. Preservativos também serão distribuídos.

A prefeitura realiza semanalmente testes rápidos de HIV/sífilis e hepatite em ações itinerantes nos bairros e de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, é oferecido atendimento na Policlínica João Barros Barreto no Carmo, por demanda espontânea e gratuita.

A secretária de saúde de Olinda, Ana Callou, comenta sobre a importância da parceria e do serviço. "Sempre é fundamental firmar parceria com a saúde do Estado, sobretudo quando se trata de prestar serviço à população e com qualidade", pontuou.

