Prévias de Recife e Olinda reúnem blocos tradicionais neste fim de semana; veja programação gratuita

Com menos de duas semanas para a abertura oficial do Carnaval 2024, Recife e Olinda já vivem o clima festivo com as prévias carnavalescas. Neste sábado (27) e domingo (28), as duas cidades vão reunir blocos tradicionais. Entre os destaques na Capital pernambucana estão a Aurora dos Carnavais, que promove o encontro de Blocos Líricos e vai acontecer nos dois dias do final de semana, e o Amantes de Glória. A Cidade Alta conta com o trote do Elefante Branco e o ensaio aberto do Eu Acho É Pouco. Confira a programação completa:

Desde 1997, os Amantes de Glória saem pelas ruas do Centro do Recife numa relação umbilical com essa área da cidade. A prévia acontece neste sábado (27) a partir das 14h com concentração na Praça Maciel Pinheiro. No Carnaval, a saída acontece às 16h da Rua da Guia.

"Meus amantes mais uma vez vão pintar de verde a Boa Vista na prévia de sábado. No Carnaval, seguimos por São José mostrando o Recife onde nasceu a folia. É brincando que a gente vive a cidade" celebra a Deusa Glória, através de sua assessoria.

Amantes de Glória. Foto: Clemilson Campos / Arquivo Folha de Pernambuco

Olinda

O Clube Carnavalesco Misto Elefante de Olinda se mistura com a história do Carnaval da Cidade Alta. Desde 1952, as ladeiras do Centro Histórico são coloridas pelo vermelho e branco das camisas. Diretor do clube há sete anos, Bruno Firmino comentou sobre a responsabilidade e dificuldades de manter o elefante.

"É uma responsabilidade imensa. Apesar do nome e peso que o Elefante tem dentro do Carnaval de Olinda, ainda encontramos uma série de dificuldades financeiras para colocar o clube na rua. É difícil puxar parceiros privados e a verba pública não é suficiente. Temos que nos esforçar para vender nossos produtos. Fazemos questão de fazer festas democráticas, sempre abertas. Não tem nenhum tipo de segregação. Isso tem um custo alto", disse.

O trote do Elefante de Olinda acontece neste sábado (27) na Praça do Jacaré, a partir das 17h. Essa será a última programação até o Carnaval- quando o bloco sai tradicionalmente no domingo, do Largo de Bonsucesso. "As expectativas são as melhores possível. Estamos bem animados, até porque as prévias estão sendo boas em Olinda", concluiu Bruno.

Elefante de Olinda. Foto: Hugo Muniz/ Divulgação.

Outro bloco tradicional e que se mistura com a cultura carnavalesca de Olinda, o Eu Acho é Pouco realiza seu ensaio aberto neste domingo (28), na Praça Laura Nigro, a partir das 9h. Como de costume, esse evento sempre acontece dois domingos antes do Carnaval.

Estandarte do "Eu Acho É Pouco. Foto: Júnior Soares/ Folha de Pernambuco.

De acordo com Luciana Veras, uma das integrantes do bloco que participa da organização desde 2002, a expectativa em 2024 é para a saída com o tema: "Carnaval é floresta" e uma repaginada na cabeça do dragão. No Carnaval, o Eu Acho É Pouco segue a tradição de sair no Sábado de Zé Pereira e terça-feira carnavalesca.



"Entedemos o bloco como parte de um grande tecido orgânico que é o Carnaval de Olinda. Se não houvesse nem Pitombeira nem Elefante, não haveria o Eu Acho É Pouco. A festa é uma construção coletiva e a cada ano pode ser um grande epicentro onde podem eclodir pautas importantes de manifestação política. Também é o espaço democrático de catarse", afirmou Luciana.

Luciana Veras, integrante do "Eu Acho É Pouco". Foto: Júnior Soares/ Folha de Pernambuco

Confira agenda de prévias gratuitas de Recife e Olinda:

Recife

27/01

Amantes de Glória (14h)

Local: Praça Maciel Pinheiro

Público: geral

Bora Mago (15h)

Local: Praça do Amor, Poço da Panela

Público: geral

Encontro de Bloquinhos (15h)

Local: Shopping Recife

Público: infantil

Aurora dos Carnavais (15h30)

Local: Monumento Tortura Nunca Mais

Público: geral

Fika Trankili (16h)

Local: Cachaçaria Carvalheira

Público: geral

Cupidão da Boa Vista (17h)

Local: Instituto da Boa Vista

Público: geral

Concurso de Rei e Rainha (20h)

Local: Pátio de São Pedro

Público: geral

Tumaraca- Nação Tupinambá

Local: Córrego do Jenipapo

Público: geral

28/01

Balança Rolhinha (15h)

Local: 2° Jardim, Boa Viagem

Público: infantil

Aurora dos Carnavais (15h30)

Local: Monumento Tortura Nunca Mais

Público: geral

Ubuntu (17h)

Local: Pátio de São Pedro

Público: geral

Olinda

27/01

Bailinho do Patteo (15h)

Local: Shopping Patteo Olinda

Público: infantil

Trote do Elefante de Olinda (17h)

Local: Praça do Jacaré

Público: geral

Frevinho do Taca (17h)

Local: Shopping Tacaruna

Público: infantil

Bateria Auê (15h)

Local: Rua 27 de Janeiro

Público: geral

Troça Carnavalesca Estação Brinca Jr Produções (16h)

Local: Praça do Carmo

Público: infantil

Baquetando Bloco Percussivo (16h)

Local: Praça Maxambomba

Público: geral

Bloco Carnavalesco o Tabacudo do Vizinho (13h)

Local: Rua 7 de Setembro

Público: geral

TCM Bandida Organizada (12h)

Local: Rua 27 de Janeiro

Público: geral

28/01

Eu Acho É Pouco (9h)

Local: Praça Laura Nigro

Público: geral

Ceroulinha (9h)

Local: Praça do Carmo

Público: infantil

Arrastão Sambadeiras (14h)

Local: Ladeira da Misericórdia

Público: geral

Samba Soul Delas (14h30)

Local: Praça do Carmo

Público: geral

Cortejo do Batuques de Pernambuco (15h)

Local: Igreja do Carmo

Público: geral

Bateria Cabulosa (15h)

Local: Praça do Carmo

Público: geral

O Poderoso Chefão (15h)

Local: Sede da Pitombeira dos Quatro Cantos

Público: geral

Bloco do Super Mario (16h)

Local: Praça do Carmo

Público: geral

O Lindão (16h)

Local: Clube Oriente

Público: geral

Grupo Percussivo Kangoma (15h30)

Local: Prefeitura

Público: geral

Grupo Batadoní (15h)

Local: Praça da Abolição

Público: geral

Los Baianitos (9h)

Local: Alto da Sé

Público: geral

Sombatuki (14h)

Local: Praça do Carmo

Público: geral

Fábrica de Samba (14h)

Local: Prefeitura

Público: geral

Tambores D’Saia (14h)

Local: Praça Maxambomba

Público: geral

Congobloco Batebum (15h)

Local: Avenida Liberdade

Público: geral

Balanço Enredo (16h)

Local: Mercado da Ribeira

Público: geral

