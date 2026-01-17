A- A+

CARNAVAL 2026 Prévias de Recife e Olinda revelam os bastidores da festa antes da folia oficial Blocos tradicionais detalham a organização, os ensaios e a logística necessários para antecipar o Carnaval nas duas cidades

Recife e Olinda, cidades irmãs que no badalar da meia-noite de todo ano novo compartilham o mesmo desejo: Carnaval. Para os foliões, não importa se a Festa de Momo é em fevereiro ou março, se o ano é ou não bissexto. Janeiro é sempre o mês sagrado das prévias. Botar um bloco na rua antes da data oficial, no entanto, exige mais do que “brincar e gingar, pra dar e vender”, como sugerem os versos musicais de Sérgio Sampaio. Participar do ciclo de prévias de Recife e Olinda requer a força do trabalho de uma legião de apaixonados pela folia, uma logística e programação de alta precisão e, acima de tudo, a crença de que “gente é pra brilhar”.

Não é coincidência que quase todo grande bloco começa com a união de uma grande família. É assim há 42 anos com a Troça Tá Maluco. Tudo surgiu com uma brincadeira entre irmãos em 1983. Enquanto andavam pelas ladeiras de Olinda batendo panelas e clamando “Eu tô que tô”, ouviam a réplica da vizinhança ao redor, que respondia com gritos de “Que Tá Maluco!”. O resto é história. Desde então, a troça vem saindo todos os anos, tradicionalmente no último domingo antes do Carnaval.

Paulo Lemos, organizador do Tá Maluco. Foto: Felipe Ribeiro / Folha de Pernambuco

Segundo Paulo Lemos, neto de um dos jovens que bateram panelas nas ladeiras em oitenta e três e atual organizador do Tá Maluco, as preparações para o desfile começam sempre nos últimos meses do ano anterior. “A partir do momento que passa setembro, quando a Pitombeira saí e abre as prévias de Olinda, a gente passa a organizar também um trote e começar os planejamentos para o ano seguinte. Isso envolve pensar na arte da camisa, buscar algumas liberações na prefeitura para pedir a proibição do trânsito no dia do desfile, fazer a definição de trajeto e outras coisas que muita gente nem imagina”, destaca.

Toda a mobilização é para que os brincantes consigam festejar com segurança e sem preocupações, mantendo a magia e a naturalidade da festa. Por trás dos encantos, onde cada encontro de bloco e toda música tocada parecem acasos divinos para abrilhantar a celebração, estão planos milimetricamente traçados para que tudo ocorra no ritmo certo.

“Quando a pessoa está ali, na folia, ela vê a orquestra tocando, o estandarte saindo, mas não imagina toda a logística que tem por trás. Primeiro, existe a rede de seguranças de apoio para a orquestra, tem a organização dos clarins, as faixas, as bebidas e comidas para os músicos”, enumera Paulo. “Além disso, pensamos sempre no melhor dia e horário, por isso escolhemos também as prévias, pela facilidade maior de evitar encontros com outras troças que possam gerar dificuldades no trajeto”.

Para embelezar o desfile, enquanto o mundo pensa em Natal, Paulo explica que os blocos já se organizam para a compra de adereços, acessórios e materiais necessários aos festejos do ano seguinte. “É até complicado porque as grandes lojas ficam focadas em outras festas, mas termina que conseguimos utilizar as pessoas aqui por cima [no Sítio Histórico] mesmo”, ressalta. A rede de apoio entre as agremiações também é uma das engrenagens da locomotiva das prévias. “Vivemos Olinda com as outras troças e respiramos Carnaval o ano inteiro. Por isso, contamos com o apoio uns dos outros sempre”, explica.

O Carnaval não anda sozinho. Na mesma ladeira, apenas algumas casas separam um dos pontos de apoio do Tá Maluco da sede oficial do Homem da Meia Noite, bloco que é patrimônio vivo de Pernambuco, fundado em 1932. Apesar de ser mundialmente conhecido por sua tradicional saída na virada do Sábado de Zé Pereira para o Domingo de Carnaval, o Homem da Meia Noite também realiza a sua prévia infantil, Calunguinha na Folia, e a comemoração do aniversário da agremiação.

O atual presidente Luiz Adolpho, explica que apesar das prévias não serem os principais eventos do bloco, a organização e precisão de logística é seguida com o mesmo rigor.

“Nós não realizamos prévias no formato tradicional, com festas fechadas. A nossa forma de fazer a prévia é o aniversário do Homem da Meia Noite. Nos últimos anos, essa comemoração foi itinerante pelo interior de Pernambuco e, neste ano, com o tema Tambores Silenciosos e a maioria dos homenageados de Olinda, retorna à cidade. A celebração reúne o aniversário e a entrega da roupa, que é um ritual simbólico criado há oito anos”.

Para Luiz Adolpho, presidente do Homem da Meia Noite, o maior compromisso da agremiação é com a memória e o peso cultural que o bloco carrega. Foto: Arthur Botelho / Folha de Pernambuco

Para o desfile oficial, Adolpho conta que são cerca de 400 pessoas trabalhando com as mais diversas atribulações. “Independente do momento, se o Homem da Meia Noite está na rua isso exige planejamento, cuidado, zelo e afetividade. Essas são palavras que norteiam o nosso trabalho aqui”. Somando o apoio dos órgãos municipais e governamentais, chegam a ser mais de mil pessoas trabalhando na mesma noite, estima o presidente.

“É sempre algo delicado e difícil, que exige muito planejamento e uma boa condição financeira. É o momento em que fico mais tenso pela dificuldade do espaço físico, pelo horário da saída, onde as pessoas já beberam bastante ao longo de todo o dia. São vários fatores que levam a gente a ter um desfile que requer atenção e tempo para ser planejado”.

O peso de lidar com uma das figuras de maior afetividade entre os foliões não passa batido pelo presidente, que entende a conexão do público com o bloco como o maior trunfo da agremiação.

“Quando ele para de frente a uma casa e se curva em reverência, provoca um êxtase coletivo com choro, alegria e memórias dos que já se foram. É cultura popular viva, de raiz, algo que impressiona porque não existe nada igual. O Homem da Meia Noite parece sustentar emocionalmente a vida das pessoas. Ele faz parte de cada família olindense, como se entrasse dentro das casas. Essa força vem exatamente daí: o Homem da Meia Noite é a própria representação do povo de Olinda. Acho que esse é o aspecto mais grandioso de toda a sua história e existência”.

Talvez seja exatamente essa combinação entre afeto, rigor e compromisso com a tradição que explique por que, mesmo antes do Carnaval oficialmente começar, a festa já esteja plenamente instaurada nas ruas. Em Recife, um dos símbolos mais fortes dessa antecipação é o Aurora dos Carnavais, encontro que reúne dezenas de blocos líricos 15 dias antes da folia momesca e transforma a Rua da Aurora em um grande cortejo de frevo de bloco.

Coordenadora do Aurora dos Carnavais, Tábida Bandeira explica que a escolha da data não é aleatória. “O Aurora acontece exatamente 15 dias antes para que os blocos possam brincar o Carnaval propriamente dito. É um momento pensado para reunir todos, sem competir com os dias oficiais da festa”, afirma. A organização é feita anualmente pelo grupo de coordenadores, que ao lado de Tábida, se reúnem durante todo o ano para planejar cada edição, definir artistas convidados, realizar o sorteio da ordem de desfile e iniciar os ensaios com antecedência.

Nada é improvisado. Cada bloco se apresenta com duas músicas, cujas partituras e letras são entregues previamente à orquestra e ao coral, responsáveis pelos ensaios. “A exigência é que se toque apenas frevo de bloco. É um estilo mais romântico, delicado, que precisa ser preservado. O Aurora existe também para afirmar que esse frevo precisa continuar vivo”, destaca Tábida.

Tábida Bandeira, coordenadora do Aurora dos Carnavais. Foto: Felipe Ribeiro / Folha de Pernambuco

A articulação entre os blocos acontece de forma coletiva, por meio de um grupo que reúne agremiações líricas de todo o estado. A partir daí, são marcadas reuniões e ensaios, atualmente realizados no Paço do Frevo, no Bairro do Recife, que começam ainda em de novembro. “Cada bloco leva seu coral, ensaia com a orquestra, para que no dia tudo aconteça da forma mais bonita possível”, explica.

O resultado desse cuidado aparece no público. Segundo a coordenadora, o Aurora dos Carnavais atrai pessoas de todas as idades e mantém uma relação fiel com quem valoriza o frevo de bloco. No ano passado, a estimativa foi de cerca de 25 mil pessoas assistindo ao desfile. “A coisa mais linda do Aurora é o público. Tem criança, jovem, adulto, idoso. É um encontro de gerações em torno da mesma música”, resume.

Quando o último acorde ecoa na Rua da Aurora, a sensação é ambígua. “Dá uma tristeza porque acabou, mas também a felicidade de saber que no ano seguinte tem mais. A gente já sai dali pensando no próximo”, diz Tábida. É esse movimento contínuo, quase invisível para quem apenas brinca, que sustenta o Carnaval muito antes da quarta-feira de cinzas chegar.

Confira a programação completa das prévias de Recife e Olinda

OLINDA

17/01 sábado

Hoje a Mangueira Entra

Olinda

Clube Atlantico de Olinda

17:00

pago



18/01 domingo

John Travolta – Baile Azul e Branco

Olinda

Clube Atlântico Olindense

11:00

pago



25/01 domingo

Dom Juan do Monte

Olinda

Rua José Borges Souza, 65 – Alto do Monte

11:00

gratuito

25/01 domingo

O Raparigueiro

Olinda

Clube Vassourinhas de Olinda

17:00

gratuito

31/01 sábado

Ceroulinha

Olinda

A definir (em Olinda)

13:00

gratuito

31/01 sábado

Trote do Elefante de Olinda

Olinda

Praça do Jacaré

17:00

gratuito

01/02 domingo

Ensaio aberto do Eu Acho É Pouco

Olinda

Praça Laura Nigro

09:00

gratuito

01/02 domingo

As Virgens do Bairro Novo

Olinda

Av. Pres. Getúlio Vargas

12:00

gratuito

02/02 segunda-feira

Arrastão Sambadeiras

Olinda

Ladeira da Misericórdia

14:00

02/02 segunda-feira

Aniversário do Homem da Meia Noite

Olinda

Largo do Guadalupe

19:00

gratuito

07/02 sábado

Eu Me Vingo de Tu no Carnaval

Recife

Rua Mamede Simões

10:00

gratuito

07/02 sábado

A Vaidosa

Olinda

Sede da Pitombeira dos Quatro Cantos

16:00

gratuito



08/02 domingo

OLINDA BEER

Olinda

Centro de Convenções de Pernambuco

09:00

pago

08/02 domingo

Bloco Tá Maluco

Olinda

Praça Coronel João Lapa

10:00

gratuito

08/02 domingo

Arrastão Sambadeiras

Olinda

Ladeira da Misericórdia

14:00

gratuito

09/02 segunda-feira

NOITE PARA OS TAMBORES SILENCIOSOS DE OLINDA

Olinda

Praça de São Pedro

19:00

gratuito

10/02 terça-feira

Benção do Mosteiro – Olinda

Olinda

Ladeira do Varadouro

19:00

gratuito

RECIFE

17/01 sábado

Ensaios do Carnaval

Recife

Sede do Galo da Madrugada

18:00

pago



18/01 domingo

XII Manhã de Sol – Bloco da Saudade

Recife

AABB

12:00

pago

22/01 quinta-feira

A La Ursa Quer Dinheiro!

Recife

Av Rio Branco (Ao lado do Banco do Brasil)

16:00

gratuito

Quinta-feira (22/01)

Ensaios Tumaraca: Nação Leão da Campina - UR-4 Ibura (17h)

Encontro de Baques de Caboclinhos e Índios - Pátio de São Pedro (17h)

23/01 sexta-feira

Bloco da Saudade – XVI Noite dos Flabelos

Recife

AABB

22:00

pago

Sexta-feira (23/01)

Circuito da Cultura Popular (Cortejo) - Cais da Alfândega / Arsenal (17h)

Casabloco - Cais da Alfândega (20h)

Ensaios de Nações de Maracatu (Tumaraca) - Pátio de São Pedro (17h)

Acerto de Marcha (Blocos Líricos) - Praça do Arsenal (17h)

24/01 sábado

BLOCO DE SEU ANTÔNIO

Recife

Arena Boa Viagem

14:00

pago



24/01 sábado

Ensaios do Carnaval

Recife

Sede do Galo da Madrugada

18:00

pago

Sábado (24/01)

Circuito da Cultura Popular (Cortejo) - Cais da Alfândega / Arsenal (17h)

Casabloco - Cais da Alfândega (18h)

Ensaio Tumaraca Nação Estrela Dalva - Cais da Alfândega (16h)

Domingo (25/01)

Acerto de Marcha (Blocos Líricos) - Praça do Arsenal (16h)

Circuito da Cultura Popular (Cortejo) - Cais da Alfândega / Arsenal (16h)

Concurso de Porta Estandarte, Mestre Sala e Porta Bandeira - Pátio de São Pedro (17h)

Segunda-feira (26/01)

Concurso de Porta Estandarte, Mestre Sala e Porta Bandeira - Pátio de São Pedro (17h)



Terça-feira (27/01)

Ensaios Tumaraca: Nação Almirante do Forte - Bongi (17h)

Terça Negra Especial - Pátio de São Pedro (18h)

30/01 sexta-feira

Baile Imprensa Que Entra

Recife

Clube Internacional do Recife

20:00

pago

30/01 sexta-feira

Bloco da Saudade – Acerto de Marcha

Recife

AABB

22:00

pago

31/01 sábado

Amantes de Glória

Recife

Praça Maciel Pinheiro

14:00

gratuito



31/01 sábado

Capivara da Beira rio

Recife

Av. Rio Branco

14:00

gratuito



31/01 sábado

Ensaios do Carnaval

Recife

Sede do Galo da Madrugada

18:00

pago

31/01 sábado

Balmasqué

Recife

Clube Internacional do Recife

19:00

pago

06/02 sexta-feira

Baile do Siri na Lata

Recife

Mirante do Paço

17:00

pago

06/02 sexta-feira

Bloco da saudade – XLI baile

Recife

AABB

22:00

pago

07/02 sábado

Sai dessa Noia

Recife

Em frente ao colégio Sagrada Família

10:00

gratuito

08/02 domingo

Bicho Maluco Beleza

Recife

Rua da Aurora

15:00

gratuito

11/02 quarta-feira

Paraquedista Real

Recife

Largo da Igreja do Poço da Panela

19:30

gratuito

Veja também