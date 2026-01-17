Prévias de Recife e Olinda revelam os bastidores da festa antes da folia oficial
Blocos tradicionais detalham a organização, os ensaios e a logística necessários para antecipar o Carnaval nas duas cidades
Recife e Olinda, cidades irmãs que no badalar da meia-noite de todo ano novo compartilham o mesmo desejo: Carnaval. Para os foliões, não importa se a Festa de Momo é em fevereiro ou março, se o ano é ou não bissexto. Janeiro é sempre o mês sagrado das prévias. Botar um bloco na rua antes da data oficial, no entanto, exige mais do que “brincar e gingar, pra dar e vender”, como sugerem os versos musicais de Sérgio Sampaio. Participar do ciclo de prévias de Recife e Olinda requer a força do trabalho de uma legião de apaixonados pela folia, uma logística e programação de alta precisão e, acima de tudo, a crença de que “gente é pra brilhar”.
Não é coincidência que quase todo grande bloco começa com a união de uma grande família. É assim há 42 anos com a Troça Tá Maluco. Tudo surgiu com uma brincadeira entre irmãos em 1983. Enquanto andavam pelas ladeiras de Olinda batendo panelas e clamando “Eu tô que tô”, ouviam a réplica da vizinhança ao redor, que respondia com gritos de “Que Tá Maluco!”. O resto é história. Desde então, a troça vem saindo todos os anos, tradicionalmente no último domingo antes do Carnaval.
Segundo Paulo Lemos, neto de um dos jovens que bateram panelas nas ladeiras em oitenta e três e atual organizador do Tá Maluco, as preparações para o desfile começam sempre nos últimos meses do ano anterior. “A partir do momento que passa setembro, quando a Pitombeira saí e abre as prévias de Olinda, a gente passa a organizar também um trote e começar os planejamentos para o ano seguinte. Isso envolve pensar na arte da camisa, buscar algumas liberações na prefeitura para pedir a proibição do trânsito no dia do desfile, fazer a definição de trajeto e outras coisas que muita gente nem imagina”, destaca.
Toda a mobilização é para que os brincantes consigam festejar com segurança e sem preocupações, mantendo a magia e a naturalidade da festa. Por trás dos encantos, onde cada encontro de bloco e toda música tocada parecem acasos divinos para abrilhantar a celebração, estão planos milimetricamente traçados para que tudo ocorra no ritmo certo.
“Quando a pessoa está ali, na folia, ela vê a orquestra tocando, o estandarte saindo, mas não imagina toda a logística que tem por trás. Primeiro, existe a rede de seguranças de apoio para a orquestra, tem a organização dos clarins, as faixas, as bebidas e comidas para os músicos”, enumera Paulo. “Além disso, pensamos sempre no melhor dia e horário, por isso escolhemos também as prévias, pela facilidade maior de evitar encontros com outras troças que possam gerar dificuldades no trajeto”.
Para embelezar o desfile, enquanto o mundo pensa em Natal, Paulo explica que os blocos já se organizam para a compra de adereços, acessórios e materiais necessários aos festejos do ano seguinte. “É até complicado porque as grandes lojas ficam focadas em outras festas, mas termina que conseguimos utilizar as pessoas aqui por cima [no Sítio Histórico] mesmo”, ressalta. A rede de apoio entre as agremiações também é uma das engrenagens da locomotiva das prévias. “Vivemos Olinda com as outras troças e respiramos Carnaval o ano inteiro. Por isso, contamos com o apoio uns dos outros sempre”, explica.
O Carnaval não anda sozinho. Na mesma ladeira, apenas algumas casas separam um dos pontos de apoio do Tá Maluco da sede oficial do Homem da Meia Noite, bloco que é patrimônio vivo de Pernambuco, fundado em 1932. Apesar de ser mundialmente conhecido por sua tradicional saída na virada do Sábado de Zé Pereira para o Domingo de Carnaval, o Homem da Meia Noite também realiza a sua prévia infantil, Calunguinha na Folia, e a comemoração do aniversário da agremiação.
O atual presidente Luiz Adolpho, explica que apesar das prévias não serem os principais eventos do bloco, a organização e precisão de logística é seguida com o mesmo rigor.
“Nós não realizamos prévias no formato tradicional, com festas fechadas. A nossa forma de fazer a prévia é o aniversário do Homem da Meia Noite. Nos últimos anos, essa comemoração foi itinerante pelo interior de Pernambuco e, neste ano, com o tema Tambores Silenciosos e a maioria dos homenageados de Olinda, retorna à cidade. A celebração reúne o aniversário e a entrega da roupa, que é um ritual simbólico criado há oito anos”.
Para o desfile oficial, Adolpho conta que são cerca de 400 pessoas trabalhando com as mais diversas atribulações. “Independente do momento, se o Homem da Meia Noite está na rua isso exige planejamento, cuidado, zelo e afetividade. Essas são palavras que norteiam o nosso trabalho aqui”. Somando o apoio dos órgãos municipais e governamentais, chegam a ser mais de mil pessoas trabalhando na mesma noite, estima o presidente.
“É sempre algo delicado e difícil, que exige muito planejamento e uma boa condição financeira. É o momento em que fico mais tenso pela dificuldade do espaço físico, pelo horário da saída, onde as pessoas já beberam bastante ao longo de todo o dia. São vários fatores que levam a gente a ter um desfile que requer atenção e tempo para ser planejado”.
O peso de lidar com uma das figuras de maior afetividade entre os foliões não passa batido pelo presidente, que entende a conexão do público com o bloco como o maior trunfo da agremiação.
“Quando ele para de frente a uma casa e se curva em reverência, provoca um êxtase coletivo com choro, alegria e memórias dos que já se foram. É cultura popular viva, de raiz, algo que impressiona porque não existe nada igual. O Homem da Meia Noite parece sustentar emocionalmente a vida das pessoas. Ele faz parte de cada família olindense, como se entrasse dentro das casas. Essa força vem exatamente daí: o Homem da Meia Noite é a própria representação do povo de Olinda. Acho que esse é o aspecto mais grandioso de toda a sua história e existência”.
Talvez seja exatamente essa combinação entre afeto, rigor e compromisso com a tradição que explique por que, mesmo antes do Carnaval oficialmente começar, a festa já esteja plenamente instaurada nas ruas. Em Recife, um dos símbolos mais fortes dessa antecipação é o Aurora dos Carnavais, encontro que reúne dezenas de blocos líricos 15 dias antes da folia momesca e transforma a Rua da Aurora em um grande cortejo de frevo de bloco.
Coordenadora do Aurora dos Carnavais, Tábida Bandeira explica que a escolha da data não é aleatória. “O Aurora acontece exatamente 15 dias antes para que os blocos possam brincar o Carnaval propriamente dito. É um momento pensado para reunir todos, sem competir com os dias oficiais da festa”, afirma. A organização é feita anualmente pelo grupo de coordenadores, que ao lado de Tábida, se reúnem durante todo o ano para planejar cada edição, definir artistas convidados, realizar o sorteio da ordem de desfile e iniciar os ensaios com antecedência.
Nada é improvisado. Cada bloco se apresenta com duas músicas, cujas partituras e letras são entregues previamente à orquestra e ao coral, responsáveis pelos ensaios. “A exigência é que se toque apenas frevo de bloco. É um estilo mais romântico, delicado, que precisa ser preservado. O Aurora existe também para afirmar que esse frevo precisa continuar vivo”, destaca Tábida.
A articulação entre os blocos acontece de forma coletiva, por meio de um grupo que reúne agremiações líricas de todo o estado. A partir daí, são marcadas reuniões e ensaios, atualmente realizados no Paço do Frevo, no Bairro do Recife, que começam ainda em de novembro. “Cada bloco leva seu coral, ensaia com a orquestra, para que no dia tudo aconteça da forma mais bonita possível”, explica.
O resultado desse cuidado aparece no público. Segundo a coordenadora, o Aurora dos Carnavais atrai pessoas de todas as idades e mantém uma relação fiel com quem valoriza o frevo de bloco. No ano passado, a estimativa foi de cerca de 25 mil pessoas assistindo ao desfile. “A coisa mais linda do Aurora é o público. Tem criança, jovem, adulto, idoso. É um encontro de gerações em torno da mesma música”, resume.
Quando o último acorde ecoa na Rua da Aurora, a sensação é ambígua. “Dá uma tristeza porque acabou, mas também a felicidade de saber que no ano seguinte tem mais. A gente já sai dali pensando no próximo”, diz Tábida. É esse movimento contínuo, quase invisível para quem apenas brinca, que sustenta o Carnaval muito antes da quarta-feira de cinzas chegar.
Confira a programação completa das prévias de Recife e Olinda
OLINDA
17/01 sábado
Hoje a Mangueira Entra
Olinda
Clube Atlantico de Olinda
17:00
pago
18/01 domingo
John Travolta – Baile Azul e Branco
Olinda
Clube Atlântico Olindense
11:00
pago
25/01 domingo
Dom Juan do Monte
Olinda
Rua José Borges Souza, 65 – Alto do Monte
11:00
gratuito
25/01 domingo
O Raparigueiro
Olinda
Clube Vassourinhas de Olinda
17:00
gratuito
31/01 sábado
Ceroulinha
Olinda
A definir (em Olinda)
13:00
gratuito
31/01 sábado
Trote do Elefante de Olinda
Olinda
Praça do Jacaré
17:00
gratuito
01/02 domingo
Ensaio aberto do Eu Acho É Pouco
Olinda
Praça Laura Nigro
09:00
gratuito
01/02 domingo
As Virgens do Bairro Novo
Olinda
Av. Pres. Getúlio Vargas
12:00
gratuito
02/02 segunda-feira
Arrastão Sambadeiras
Olinda
Ladeira da Misericórdia
14:00
02/02 segunda-feira
Aniversário do Homem da Meia Noite
Olinda
Largo do Guadalupe
19:00
gratuito
07/02 sábado
Eu Me Vingo de Tu no Carnaval
Recife
Rua Mamede Simões
10:00
gratuito
07/02 sábado
A Vaidosa
Olinda
Sede da Pitombeira dos Quatro Cantos
16:00
gratuito
08/02 domingo
OLINDA BEER
Olinda
Centro de Convenções de Pernambuco
09:00
pago
08/02 domingo
Bloco Tá Maluco
Olinda
Praça Coronel João Lapa
10:00
gratuito
08/02 domingo
Arrastão Sambadeiras
Olinda
Ladeira da Misericórdia
14:00
gratuito
09/02 segunda-feira
NOITE PARA OS TAMBORES SILENCIOSOS DE OLINDA
Olinda
Praça de São Pedro
19:00
gratuito
10/02 terça-feira
Benção do Mosteiro – Olinda
Olinda
Ladeira do Varadouro
19:00
gratuito
RECIFE
17/01 sábado
Ensaios do Carnaval
Recife
Sede do Galo da Madrugada
18:00
pago
18/01 domingo
XII Manhã de Sol – Bloco da Saudade
Recife
AABB
12:00
pago
22/01 quinta-feira
A La Ursa Quer Dinheiro!
Recife
Av Rio Branco (Ao lado do Banco do Brasil)
16:00
gratuito
Quinta-feira (22/01)
Ensaios Tumaraca: Nação Leão da Campina - UR-4 Ibura (17h)
Encontro de Baques de Caboclinhos e Índios - Pátio de São Pedro (17h)
23/01 sexta-feira
Bloco da Saudade – XVI Noite dos Flabelos
Recife
AABB
22:00
pago
Sexta-feira (23/01)
Circuito da Cultura Popular (Cortejo) - Cais da Alfândega / Arsenal (17h)
Casabloco - Cais da Alfândega (20h)
Ensaios de Nações de Maracatu (Tumaraca) - Pátio de São Pedro (17h)
Acerto de Marcha (Blocos Líricos) - Praça do Arsenal (17h)
24/01 sábado
BLOCO DE SEU ANTÔNIO
Recife
Arena Boa Viagem
14:00
pago
24/01 sábado
Ensaios do Carnaval
Recife
Sede do Galo da Madrugada
18:00
pago
Sábado (24/01)
Circuito da Cultura Popular (Cortejo) - Cais da Alfândega / Arsenal (17h)
Casabloco - Cais da Alfândega (18h)
Ensaio Tumaraca Nação Estrela Dalva - Cais da Alfândega (16h)
Domingo (25/01)
Acerto de Marcha (Blocos Líricos) - Praça do Arsenal (16h)
Circuito da Cultura Popular (Cortejo) - Cais da Alfândega / Arsenal (16h)
Concurso de Porta Estandarte, Mestre Sala e Porta Bandeira - Pátio de São Pedro (17h)
Segunda-feira (26/01)
Concurso de Porta Estandarte, Mestre Sala e Porta Bandeira - Pátio de São Pedro (17h)
Terça-feira (27/01)
Ensaios Tumaraca: Nação Almirante do Forte - Bongi (17h)
Terça Negra Especial - Pátio de São Pedro (18h)
30/01 sexta-feira
Baile Imprensa Que Entra
Recife
Clube Internacional do Recife
20:00
pago
30/01 sexta-feira
Bloco da Saudade – Acerto de Marcha
Recife
AABB
22:00
pago
31/01 sábado
Amantes de Glória
Recife
Praça Maciel Pinheiro
14:00
gratuito
31/01 sábado
Capivara da Beira rio
Recife
Av. Rio Branco
14:00
gratuito
31/01 sábado
Ensaios do Carnaval
Recife
Sede do Galo da Madrugada
18:00
pago
31/01 sábado
Balmasqué
Recife
Clube Internacional do Recife
19:00
pago
06/02 sexta-feira
Baile do Siri na Lata
Recife
Mirante do Paço
17:00
pago
06/02 sexta-feira
Bloco da saudade – XLI baile
Recife
AABB
22:00
pago
07/02 sábado
Sai dessa Noia
Recife
Em frente ao colégio Sagrada Família
10:00
gratuito
08/02 domingo
Bicho Maluco Beleza
Recife
Rua da Aurora
15:00
gratuito
11/02 quarta-feira
Paraquedista Real
Recife
Largo da Igreja do Poço da Panela
19:30
gratuito