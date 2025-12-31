Prévias do Carnaval de Olinda ocorrem já a partir do dia 1º; confira o calendário de janeiro
Foliões podem aproveitar as festividades do município durante todo o mês
Com a chegada de 2026, o município de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, já sente a aproximação do Carnaval com a realização de eventos já no primeiro dia de ano.
Em 1º de janeiro, atrações irão desfilar nas ruas históricas de Olinda, com a Troça A Canja, saída às 4h30, e o Bloco da Sopa, às 5h.
Durante todo o mês, a cidade receberá as típicas prévias carnavalescas para agitar os foliões. A Folha de Pernambuco montou uma programação especial para o público aproveitar o clima de Carnaval, que começa oficialmente no Sábado de Zé Pereira, no dia 14 de fevereiro.
Além disso, para receber as festividades, a Prefeitura de Olinda montou um esquema especial de mobilidade e segurança.
Mobilidade
O trânsito nos arredores do Sítio Histórico seguirá normal, mas haverá pontos de controle de acesso para organizar a circulação dos foliões. Serão quatro locais com bloqueio e orientação de tráfego, das 14h30 às 22h.
- Av. Liberdade com Rua do Bonfim
- Ladeira da Sé
- Academia Santa Gertrudes
- Rua 27 de Janeiro com Praça Monsenhor Fabrício
Ao todo, 20 banheiros estarão espalhados no Sítio Histórico de Olinda.
Segurança
A Guarda Municipal de Olinda atuará com reforço de efetivo durante todo o dia, com a presença de 40 guardas municipais e 400 policiais militares.
Drones também farão monitoramento aéreo, enquanto as câmeras funcionarão de forma contínua em pontos estratégicos, ampliando a vigilância e a prevenção de ocorrências no Sítio Histórico.
A ação terá a participação direta da Polícia Militar, Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciods) e Corpo de Bombeiros nas ações de patrulhamento e monitoramento.
Confira o calendário das prévias do Carnaval de Olinda 2026 em janeiro:
Troça A Canja
Data e hora: 1º de janeiro, às 4h30
Saída: Grêmio Henrique Dias (Rua Treze de Maio, 343 - Amparo)
Bloco da Sopa
Data e hora: 1º de janeiro, às 5h
Saída: Clube Vassourinhas de Olinda (Rua Nossa Senhora do Guadalupe, 15 - Amparo)
Troça A Porca
Data e hora: 3 de janeiro, às 12h
Saída: Clube Vassourinhas de Olinda (Rua Nossa Senhora do Guadalupe, 15 - Amparo)
Troça Garoto de Vassoura
Data e hora: 4 de janeiro, às 13h
Saída: Clube Atlântico de Olinda (Avenida Sigismundo Gonçalves, 1002 - Carmo)
Troça Calunguinha Torto
Data e hora: 4 de janeiro, às 13h
Saída: Clube Vassourinhas de Olinda (Rua Nossa Senhora do Guadalupe, 15 - Amparo)
Sambadeiras
Data e hora: 4 de janeiro, às 16h
Saída: Sede da Sambadeiras (Rua do Sol, 418)
Aniversário de 64 anos da Ceroula de Olinda
Data e hora: 5 de janeiro, às 19h
Saída: Quatro Cantos de Olinda (Rua de São Bento, 167 - Carmo)
Troça Tô a Toa
Data e hora: 10 de janeiro, às 13h
Saída: Clube Vassourinhas de Olinda (Rua Nossa Senhora do Guadalupe, 15 - Amparo)
Troça Se Eu Flopar Me Beija
Data e hora: 10 de janeiro, às 14h
Saída: Sede da Preto Velho ( Rua Bispo Coutinho, 681 - Carmo)
Pitombeirinha (para crianças)
Data e hora: 10 de janeiro, às 14h30
Saída: Praça do Carmo
Troça Entra em Beco, Sai em Beco
Data e hora: 10 de janeiro, às 18h
Saída: Praça da Igreja de São Pedro
Troça Menino da Tarde
Data e hora: 11 de janeiro, às 11h
Saída: Clube Vassourinhas de Olinda (Rua Nossa Senhora do Guadalupe, 15 - Amparo)
Troça Pitombeira
Data e hora: 11 de janeiro, às 14h
Saída: Sede da Pitombeira (Rua 27 de Janeiro, 128 - Carmo)
Calunguinha na Folia (para crianças)
Data e hora: 17 de janeiro, às 14h
Saída: Pátio do Bonsucesso
Prévia Batuques
Data e hora: 17 de janeiro, às 15h
Saída: Centro Cultural Luiz Freire (Rua 27 de Janeiro, 181 - Carmo)
Hoje a Mangueira Entra
Data e hora: 18 de janeiro, às 18h
Saída: Clube Atlântico de Olinda (Avenida Sigismundo Gonçalves, 1002 - Carmo)
Desfile Passistas Olindarte
Data e hora: 22 de janeiro, às 20h
Saída: Sede do Cariri Olindense (Rua Cândida Luísa, 123 - Guadalupe)
Troça Dom Juan do Monte
Data e hora: 25 de janeiro, às 13h
Saída: Rua José Borges Souza, 65 - Alto do Monte
Troça O Raparigueiro
Data e hora: 25 de janeiro, às 13h
Saída: Clube Vassourinhas de Olinda (Rua Nossa Senhora do Guadalupe, 15 - Amparo)
Trote Lenhadores
Data e hora: 25 de janeiro, às 17h
Saída: Praça do Carmo
Ceroulinha (para crianças)
Data e hora: 31 de janeiro, às 14h
Saída: a confirmar
Trote do Elefante de Olinda
Data e hora: 31 de janeiro, às 17h
Saída: Praça do Jacaré