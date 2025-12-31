Prévias do Carnaval de Olinda ocorrem já a partir do dia 1º; confira o calendário de janeiro

A- A+

Com a chegada de 2026, o município de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, já sente a aproximação do Carnaval com a realização de eventos já no primeiro dia de ano.



Em 1º de janeiro, atrações irão desfilar nas ruas históricas de Olinda, com a Troça A Canja, saída às 4h30, e o Bloco da Sopa, às 5h.

Durante todo o mês, a cidade receberá as típicas prévias carnavalescas para agitar os foliões. A Folha de Pernambuco montou uma programação especial para o público aproveitar o clima de Carnaval, que começa oficialmente no Sábado de Zé Pereira, no dia 14 de fevereiro.

Além disso, para receber as festividades, a Prefeitura de Olinda montou um esquema especial de mobilidade e segurança.



Mobilidade

O trânsito nos arredores do Sítio Histórico seguirá normal, mas haverá pontos de controle de acesso para organizar a circulação dos foliões. Serão quatro locais com bloqueio e orientação de tráfego, das 14h30 às 22h.

Av. Liberdade com Rua do Bonfim

Ladeira da Sé

Academia Santa Gertrudes

Rua 27 de Janeiro com Praça Monsenhor Fabrício

Ao todo, 20 banheiros estarão espalhados no Sítio Histórico de Olinda.



Segurança

A Guarda Municipal de Olinda atuará com reforço de efetivo durante todo o dia, com a presença de 40 guardas municipais e 400 policiais militares.



Drones também farão monitoramento aéreo, enquanto as câmeras funcionarão de forma contínua em pontos estratégicos, ampliando a vigilância e a prevenção de ocorrências no Sítio Histórico.



A ação terá a participação direta da Polícia Militar, Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciods) e Corpo de Bombeiros nas ações de patrulhamento e monitoramento.

Confira o calendário das prévias do Carnaval de Olinda 2026 em janeiro:

Troça A Canja

Data e hora: 1º de janeiro, às 4h30

Saída: Grêmio Henrique Dias (Rua Treze de Maio, 343 - Amparo)



Bloco da Sopa

Data e hora: 1º de janeiro, às 5h

Saída: Clube Vassourinhas de Olinda (Rua Nossa Senhora do Guadalupe, 15 - Amparo)



Troça A Porca

Data e hora: 3 de janeiro, às 12h

Saída: Clube Vassourinhas de Olinda (Rua Nossa Senhora do Guadalupe, 15 - Amparo)



Troça Garoto de Vassoura

Data e hora: 4 de janeiro, às 13h

Saída: Clube Atlântico de Olinda (Avenida Sigismundo Gonçalves, 1002 - Carmo)



Troça Calunguinha Torto

Data e hora: 4 de janeiro, às 13h

Saída: Clube Vassourinhas de Olinda (Rua Nossa Senhora do Guadalupe, 15 - Amparo)



Sambadeiras

Data e hora: 4 de janeiro, às 16h

Saída: Sede da Sambadeiras (Rua do Sol, 418)



Aniversário de 64 anos da Ceroula de Olinda

Data e hora: 5 de janeiro, às 19h

Saída: Quatro Cantos de Olinda (Rua de São Bento, 167 - Carmo)



Troça Tô a Toa

Data e hora: 10 de janeiro, às 13h

Saída: Clube Vassourinhas de Olinda (Rua Nossa Senhora do Guadalupe, 15 - Amparo)



Troça Se Eu Flopar Me Beija

Data e hora: 10 de janeiro, às 14h

Saída: Sede da Preto Velho ( Rua Bispo Coutinho, 681 - Carmo)



Pitombeirinha (para crianças)

Data e hora: 10 de janeiro, às 14h30

Saída: Praça do Carmo



Troça Entra em Beco, Sai em Beco

Data e hora: 10 de janeiro, às 18h

Saída: Praça da Igreja de São Pedro



Troça Menino da Tarde

Data e hora: 11 de janeiro, às 11h

Saída: Clube Vassourinhas de Olinda (Rua Nossa Senhora do Guadalupe, 15 - Amparo)



Troça Pitombeira

Data e hora: 11 de janeiro, às 14h

Saída: Sede da Pitombeira (Rua 27 de Janeiro, 128 - Carmo)



Calunguinha na Folia (para crianças)

Data e hora: 17 de janeiro, às 14h

Saída: Pátio do Bonsucesso



Prévia Batuques

Data e hora: 17 de janeiro, às 15h

Saída: Centro Cultural Luiz Freire (Rua 27 de Janeiro, 181 - Carmo)



Hoje a Mangueira Entra

Data e hora: 18 de janeiro, às 18h

Saída: Clube Atlântico de Olinda (Avenida Sigismundo Gonçalves, 1002 - Carmo)



Desfile Passistas Olindarte

Data e hora: 22 de janeiro, às 20h

Saída: Sede do Cariri Olindense (Rua Cândida Luísa, 123 - Guadalupe)



Troça Dom Juan do Monte

Data e hora: 25 de janeiro, às 13h

Saída: Rua José Borges Souza, 65 - Alto do Monte



Troça O Raparigueiro

Data e hora: 25 de janeiro, às 13h

Saída: Clube Vassourinhas de Olinda (Rua Nossa Senhora do Guadalupe, 15 - Amparo)



Trote Lenhadores

Data e hora: 25 de janeiro, às 17h

Saída: Praça do Carmo



Ceroulinha (para crianças)

Data e hora: 31 de janeiro, às 14h

Saída: a confirmar



Trote do Elefante de Olinda

Data e hora: 31 de janeiro, às 17h

Saída: Praça do Jacaré

Veja também