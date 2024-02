Veja programação das prévias gratuitas de Recife e Olinda no último fim de semana antes do Carnaval

A- A+

Vivendo a expectativa pelo Carnaval desde o início do ano, Recife e Olinda terão o último final de semana de prévias. A abertura oficial da Festa de Momo das duas cidades está marcada para a próxima quinta-feira (8) e os foliões não aguentam mais esperar. Para matar a ansiedade, confira a programação completa das últimas prévias gratuitas:

Com as cores amarelas e vermelha, o bloco 'Eu Me Vingo de Tu no Carnaval' celebra mais uma prévia pelas ruas do centro do Recife. A concentração será na Rua Mamede Simões, no bairro de Santo Amaro. A concentração do evento será a partir das 10h.

Em outra área da Capital pernambucana, a tradicional troça carnavalesca "Turma da Jaqueira Segurando o Talo" completa 40 anos em 2024 e é realizada neste sábado (3) com a expectativa de arrastar mais de 100 mil foliões pela Zona Norte.

A concentração começa a partir das 10h, na Avenida 17 de Agosto, em frente ao campus Gilberto Freyre da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), no bairro de Casa Forte. Apesar dos 40 anos, a troça chega à 38ª por ter passado dois anos em branco devido a Covid-19.

"Vamos contar com o apoio de 150 policiais militares do 11º Batalhão da PM, uma ambulância, agentes de trânsito (motos e carros) da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), além de seguranças dos oito trios elétricos", reforçou o presidente Edson Bezerra da Silva.

Olinda

A programação de Olinda também conta com a realização da 69ª edição das "Virgens do Bairro Novo". A comemoração dos 70 anos da prévia olindense acontece neste domingo (4), a partir das 12h, na Av. Pres. Getúlio Vargas.

Outra tradição da Centro Histórico nesse período pré-carnavalesco, a Corrida dos Bonecos Gigantes será disputada neste sábado (3), com o trajeto de 400 metros que vai do Mercado da Ribeira até o Palácio dos Governadores, sede do Executivo Municipal.

A festa começa cedo com o café da manhã servido aos participantes às 7h30. A partir das 8h30, os bonecos serão pesados para a definição das duas categorias: leve (até 15kg) e pesado (acima de 15kg).

A corrida dos mascotes dos times locais não vai acontecer neste ano. Cada um do Trio de Ferro terão bonecos para a disputa tradicional: leão (Sport), timbu (Náutico) e cobra coral (Santa Cruz).

Arrastão pelo Centro Histórico

Presentes na maioria dos finais de semana de prévias em 2024, as Sambadeiras realizam mais um arrastão neste domingo (4) saindo Ladeira da Misericórdia, às 14h. Composto apenas por mulheres, o grupo tem a última preparação até o Carnaval. Durante a festa oficial, o grupo Sambadeiras desfila no domingo e terça-feira carnavalesca.

A tradicional Troça Carnavalesca Ceroula de Olinda vai organizar seu 36ª arrastão neste domingo (4). O cortejo tem início marcado para às 16h, em frente ao convento de São Francisco.

Confira agenda de prévias gratuitas de Recife e Olinda



Recife



03/02



Sai Dessa Noia (10h)

Local: Em frente ao Colégio Sagrada Família

Público: geral



Eu Me Vingo de Tu no Carnaval (10h)

Local: Rua Mamede Simões

Público: geral



Turma da Jaqueira Segurando o Talo (10h)

Local: Fundação Joaquim Nabuco

Público: geral



Acorda pra Tomar Gagau (12h)

Local: Avenida Rio Branco

Público: geral



Carnaval Famiglia Giuliano (13h)

Local: Famiglia Giuliano

Público: geral



Paro Ano Sai Melhor (15h)

Local: R. Dona Maria César - Recife Antigo

Público: geral



Welcome Carnaval (15h)

Local: R. de Apipucos, 1031

Público: geral



04/02



Panelinha de Pressão (9h)

Local: Poço da Panela

Público: infantil



Bloco Mamães do Calçadão (15h)

Local: Av. Boa Viagem - 2° Jardim

Público: geral



Bloquinho Livraria da Praça (15h)

Local: Livraria da Praça

Público: infantil



Pimpolhos da Tamarineira (15h30)

Local: R. Alfredo Osório, 123

Público: infantil



Arrastão Fantasia Maracatu Yalu (16h)

Local: Rua da Moeda

Público: geral



Encontro dos Afoxés (17h)

Local: Pátio de São Pedro

Público: geral



Olinda



03/02



Na Casa de Vovó Tudo Pode (9h)

Local: Mercado da Ribeira

Público: infantil



Mangue Beatinho (9h)

Local: Praça da Abolição

Público: infantil



Corrida dos Bonecos Gigantes (10h)

Local: Mercado da Ribeira

Público: geral



Cortejo do Batuques de Pernambuco (15h)

Local: Em frente a Igreja do Carmo

Público: geral



Bailinho do Patteo (15h)

Local: Shopping Patteo Olinda

Público: infantil



Cortejo Batuques de Pernambuco com fantasias (15h)

Local: Praça do Carmo

Público: geral



O Garoto da Ilha de Santana (15h30)

Local: Distampa

Público: geral



A Vaidosa (16h)

Local: Sede da Pitombeira dos Quatro Cantos

Público: geral



04/02



Bloco Ta Maluco (10h)

Local: Praça Coronel João Lapa

Público: geral



As Virgens do Bairro Novo (12h)

Local: Av. Pres. Getúlio Vargas

Público: geral



Arrastão Sambadeiras (14h)

Local: Ladeira da Misericórdia

Público: geral



Arrastão da Ceroula (15h)

Local: Convento de São Francisco

Público: geral



Ensaio Aberto do Congobloco (15h30)

Local: Av. Liberdade

Público: geral



Sambão do Preto Velho (17h)

Local: Gres Preto Velho

Público: geral

