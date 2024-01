A- A+

Prévias Prévias seguem animando o centro histórico de Olinda a menos de um mês para início do Carnaval A movimentação deste domingo (14) contou com o cortejo de vários grupos tradicionais pelas ladeiras da Cidade alta

Faltando menos de um mês para a abertura oficial do Carnaval, as ladeiras de Olinda já sentem o clima festivo com as prévias desde o início de 2024.



Não foi diferente neste domingo (14), que contou desfiles e ensaios de vários grupos pelo Centro Histórico. Além dos blocos carnavalescos, aconteceu a cerimônia popular "Águas de Oxalá" com concentração na Igreja Nossa Senhora do Bonfim.

Um desses cortejos foi realizado pelo Grupo Percussivo Kangoma, que existe há seis anos e leva seu maracatu pelas ladeiras de Olinda no sábado e terça-feira de Carnaval pela manhã. O grupo também ensaia no Recife Antigo.

Grupo Percussivo Kangoma em cortejo pelo centro histórico de Olinda. Foto: Alexandre Aroeira/ Folha de Pernambuco.

O mestre Adrian Santana não escondeu a ansiedade para a chegada da festa. "A expectativa para o Carnaval é imensa. O período carnavalesco tem uma importância muito grande por ser uma festa feita pelo e para o povo. As instituições políticas ajudam, mas quem faz a festa é o coletivo. Que a gente carregue e mantenha nossa cultura viva", comentou Santana.

Outros grupos tradicionais, como a Bateria Cabulosa, a Fábrica de Samba e a Pitombeira dos Quatro Cantos, desfilaram em diferentes pontos da Cidade Alta de Olinda.

O Carnaval de Olinda terá início no dia 8 de fevereiro e tem festividades até 14 de fevereiro, a tradicional Quarta-feira de Cinzas. A festa terá um dia a mais que o habitual, e começa numa quinta-feira. Ainda terão mais três fins de semana de prévias até a chegada oficial.

