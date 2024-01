A- A+

tempo Previsão de chuvas moderadas a fortes em três mesorregiões do Estado, diz a Apac O aviso meteorológico indica Estado de Atenção no Agreste, Sertão de Pernambuco e Sertão do São Francisco

Leia também

• Réveillon no Recife: saiba tudo sobre atrações, trânsito, ônibus, segurança e o que pode levar

• Virada em Olinda terá 15 minutos de queima de fogos em quatro pontos; confira as atrações

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou um aviso meteorológico no início da noite deste domingo (31), em que informa Estado de Atenção para três mesorregiões do Estado. No Agreste, Sertão de Pernambuco e Sertão do São Francisco há previsão de chuvas moderadas a fortes pelas próximas 36 horas.

As chuvas se darão perla atuação de um VCAN (Vórtice Ciclônico de Altos Niveis). “As concentrações maiores de chuva devem ser a partir da madrugada e primeiras horas da manhã do dia 01 de janeiro de 2024”, diz a Apac em post no Instagram sobre o Aviso Meteorológico nº 59/2023.





Região Metropolitana

Já para a Região Metropolitana do Recife, a previsão para o 1º dia de 2024 é de tempo parcialmente nublado, com chuva rápida de forma isolada na madrugada e com intensidade fraca a moderada durante a noite.



Veja também

RÉVEILLON NO RECIFE Placas orientadoras, painel e revistas: confira a infraestrutura da Virada Recife 2024, no Polo Pina