Semana Santa Previsão de trânsito tranquilo nas rotas turísticas para o feriado da Semana Santa Rota dos Coqueiros e a Rota do Atlântico são opções para quem quiser curtir as praias do Litoral Sul pernambucano

O feriado da Semana Santa, que acontece desta sexta-feira (29) até o domingo (31), deve ter um trânsito tranquilo para quem preferir passaro período nas praias do Litoral Sul pernambucano. A previsão é feita pela Rota dos Coqueiros e a Rota do Atlântico, administradas pela Monte Rodovias.



Para facilitar a economia de tempo do usuário, os pedágios possuem pistas de cobrança automática equipadas com sensores para as tags.

Com esse método, não é necessário parar na praça de pedágio para efetuar o pagamento. Já para quem prefere utilizar o cartão de débito e o pagamento por aproximação, também é possível utilizar as cabines de autoatendimento.

A Rota dos Coqueiros e a Rota do Atlântico oferecem serviços como guinchos para reboque de veículos, ambulância, carro-pipa e monitoramento viário, 24 horas por dia, todos os dias da semana, para os usuários.

Para promover a segurança viária, além dos serviços mencionados, as rodovias contam com uma série de medidas voltadas para a proteção e assistência aos clientes.

Dentre elas, os veículos de inspeção que circulam na rota fazem rondas constantes e contam com profissionais aptos para ajudar o usuário em casos como troca de pneus, pane mecânica, entre outros incidentes.

