A- A+

PERNAMBUCO Previsão do tempo: vai chover no fim de semana? Agreste e Sertão podem ter mínimas de 15º C Apac atualizou a previsão do tempo para sábado (5) e domingo (6) no estado

A previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) indica tempo parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada na tarde deste sábado (5), na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Para a noite, a previsão é de chuvas de intensidade fraca a moderada. Os termômetros podem variar entre 21º C e 30º C.

O Recife, inclusive, registrou na quinta-feira (3) a menor temperatura deste ano: 21,1º C.

Ainda no sábado, a Apac prevê pancadas de chuva isoladas à tarde e de fraca a moderada à noite na Mata Norte e na Mata Sul.

Na Mata Norte, os termômetros devem ficar entre 19º C e 29º C. Na Mata Sul, as temperaturas variam entre 18º C e 29º C.

Para o Agreste, onde os termômetros podem alcançar mínima de 15º C e máximas de 29º C, o sábado deve ter tempo nublado a parcialmente nublado com chuva rápida e isolada ao longo do dia, com intensidade fraca.

No Sertão, o tempo deve ficar nublado a parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada nas primeiras horas da manhã e noite com intensidade fraca. Os termômetros podem variar entre 15º C e 31º C.

E no Sertão de São Francisco, completa a Apac, o sábado deve ser de tempo nublado a parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada manhã e noite com intensidade fraca. As temperaturas ficam entre 17º C e 30º C.

Domingo (6)

A Apac também divulgou a tendência de chuvas para o domingo (6). Segundo a publicação da agência, a Região Metropolitana do Recife, a Mata Norte e a Mata Sul devem ter chuvas de fracas a moderadas.

No Agreste, a tendência é de chuva fraca. Para o Sertão, não há expectativa de chuvas.

Veja também