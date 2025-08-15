Previsão do tempo: fim de semana deve ser de chuva em regiões de Pernambuco, diz Apac
No sábado, diz a Apac, as chuvas devem variar entre 30 e 50 milímetros na RMR e Mata Norte
O fim de semana deve ser de chuvas moderadas a fortes na Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata Norte do estado. É o que aponta a tendência da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) para sábado (16) e domingo (17).
No sábado, diz a Apac, as chuvas devem variar entre 30 e 50 milímetros nas duas regiões.
Segundo a Apac, que elevou nível de alerta para esta sexta-feira (15) para laranja, o fenômeno meteorológico conhecido como Cavado deve seguir atuando nas regiões.
Na Mata Sul e no Agreste, os índices devem ser menores, de 10 a 30 milímetros, indicando chuvas fracas a moderadas.
No Sertão, são esperadas chuvas fracas e no Sertão do São Francisco não deve chover.
Já no domingo, a tendência é de diminuição das chuvas na RMR e na Mata Norte, com índices entre 10 e 30 milímetros.
Mata Sul e Agreste devem ter chuvas fracas e não há previsão de chuvas para todo o Sertão.
Chuvas em Pernambuco: cidades acumulam mais de 50 mm
Nas 12 horas contabilizadas até 11h desta sexta-feira (15), Goiana, na Mata Norte, acumula o maior índice de chuvas, com 84,58 mm.
Na sequência, no mesmo período, aparecem Paulista (69,19 mm), Itamaracá (64,85 mm), Olinda (61,90 mm) e Igarassu (53,51 mm).
No Recife, o maior acumulado foi registrado na estação Campina do Barreto, com 48,36 mm.