CHUVAS EM PERNAMBUCO Previsão do tempo: fim de semana deve ser de chuva em regiões de Pernambuco, diz Apac No sábado, diz a Apac, as chuvas devem variar entre 30 e 50 milímetros na RMR e Mata Norte

O fim de semana deve ser de chuvas moderadas a fortes na Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata Norte do estado. É o que aponta a tendência da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) para sábado (16) e domingo (17).

No sábado, diz a Apac, as chuvas devem variar entre 30 e 50 milímetros nas duas regiões.

Segundo a Apac, que elevou nível de alerta para esta sexta-feira (15) para laranja, o fenômeno meteorológico conhecido como Cavado deve seguir atuando nas regiões.

Na Mata Sul e no Agreste, os índices devem ser menores, de 10 a 30 milímetros, indicando chuvas fracas a moderadas.

No Sertão, são esperadas chuvas fracas e no Sertão do São Francisco não deve chover.

Já no domingo, a tendência é de diminuição das chuvas na RMR e na Mata Norte, com índices entre 10 e 30 milímetros.

Mata Sul e Agreste devem ter chuvas fracas e não há previsão de chuvas para todo o Sertão.

Chuvas em Pernambuco: cidades acumulam mais de 50 mm

Nas 12 horas contabilizadas até 11h desta sexta-feira (15), Goiana, na Mata Norte, acumula o maior índice de chuvas, com 84,58 mm.

Na sequência, no mesmo período, aparecem Paulista (69,19 mm), Itamaracá (64,85 mm), Olinda (61,90 mm) e Igarassu (53,51 mm).

No Recife, o maior acumulado foi registrado na estação Campina do Barreto, com 48,36 mm.

