Vai chover no fim de semana? Confira previsão do tempo para Pernambuco
Fim de semana pode ter chuva na Região Metropolitana do Recife
O fim de semana deve ter chuva de fraca a moderada no sábado (6) e fraca no domingo (7) na Região Metropolitana do Recife (RMR), segundo previsão do tempo da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).
De acordo com a agência, são esperadas precipitações de 10 a 30 milímetros na região no sábado.
No domingo, 7 de Setembro, conhecido popularmente como dia da "Abertura do Verão", no máximo 10 mm.
Para Mata Norte, Mata Sul e Agreste do estado, a previsão é de chuva fraca nos dois dias. No Sertão, completa a Apac, não deve chover no fim de semana.
A Apac orienta a população a ficar atenta a seus canais oficiais para atualizações sobre a previsão do tempo.
"Abertura do Verão"
O feriado da Independência do Brasil, celebrado em 7 de Setembro, é chamado popularmente de "Abertura do Verão". O dia costuma ter aumento na movimentação nas praias.
Por conta disso, o Corpo de Bombeiros vai ampliar a Operação Praia Segura, com 13 postos de guarda-vidas em dias úteis e 17 em fins de semana e feriados, distribuídos nas praias de Olinda, Recife e Jaboatão dos Guararapes.