PREVISÃO DO TEMPO

Vai chover no fim de semana? Confira previsão do tempo para Pernambuco

Fim de semana pode ter chuva na Região Metropolitana do Recife

Vista do Recife em dia de tempo fechadoVista do Recife em dia de tempo fechado - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

O fim de semana deve ter chuva de fraca a moderada no sábado (6) e fraca no domingo (7) na Região Metropolitana do Recife (RMR), segundo previsão do tempo da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

De acordo com a agência, são esperadas precipitações de 10 a 30 milímetros na região no sábado. 

No domingo, 7 de Setembro, conhecido popularmente como dia da "Abertura do Verão", no máximo 10 mm.

Para Mata Norte, Mata Sul e Agreste do estado, a previsão é de chuva fraca nos dois dias. No Sertão, completa a Apac, não deve chover no fim de semana.

A Apac orienta a população a ficar atenta a seus canais oficiais para atualizações sobre a previsão do tempo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por APAC (@apac_oficial)

"Abertura do Verão"
O feriado da Independência do Brasil, celebrado em 7 de Setembro, é chamado popularmente de "Abertura do Verão". O dia costuma ter aumento na movimentação nas praias.

Por conta disso, o Corpo de Bombeiros vai ampliar a Operação Praia Segura, com 13 postos de guarda-vidas em dias úteis e 17 em fins de semana e feriados, distribuídos nas praias de Olinda, Recife e Jaboatão dos Guararapes. 

