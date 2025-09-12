A- A+

Vai chover neste fim de semana? Confira previsão do tempo para Pernambuco

O fim de semana deve ser predominantemente sem chuva em todo o estado de Pernambuco. É o que aponta a tendência da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).



Para o sábado (13), apesar da previsão de céu parcialmente nublado, não estão previstas precipitações na Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Norte, Agreste e nem no Sertão.



Somente a Mata Sul de Pernambuco deve registrar chuva fraca, que pode chegar a 10 milímetros no sábado, de acordo com a Apac.

A temperatura mínima poderá variar entre 16ºC e 25ºC. Já a máxima, entre 28ºC e 34ºC.



Já para o domingo (14), a tendência da Agência descarta a possibilidade de chuva em todas as regiões do estado.



A Apac destaca que a projeção, divulgada na manhã desta sexta-feira (12), pode ser atualizada e sofrer alteração.

