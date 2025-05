PRF adia transporte de pás eólicas pela BR-101 para o domingo (18); trecho será interditado

A- A+

A previsão da Apac (Agência Pernambucana de Águas e Clima) de novas chuvas para a Região Metropolitana do Recife levou a PRF (Polícia Rodoviária Federal) a adiar a escolta das pás eólicas, programada inicialmente para esta quinta (15).

O deslocamento, que acontecerá através da BR-101, deverá gerar uma interdição temporária no KM 70 da rodovia, em trecho localizado no bairro do Curado.

De acordo com a PRF, a interdição será realizada das 7h às 7h30 da manhã.

Dessa forma, os condutores que precisam trafegar pela rodovia deverão se programar para o possível retenção que poderá ser gerado pela interdição do fluxo de veículos.

Interdições serão realizadas três vezes por semana até setembro

De acordo com a PRF, o mesmo trecho passará a ser interditado três vezes por semana, em um intervalo de 30 minutos em cada um, sempre no começo da manhã.

Por dia, serão transportadas três pás, equipamentos usados em plantas eólicas.

O esquema será feito de acordo com o seguinte cronograma:

Domingos: 7h às 7h30

Terças e quintas-feiras: 5h às 5h30

