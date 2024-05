A- A+

SERTÃO PRF apreende 31,2 Kg de pasta base e 20,9 Kg de cloridrato de cocaína, na BR 116, em Salgueiro As drogas estavam escondidas em compartimentos nas laterais da carroceria e na caixa de ar do veículo

No último domingo (5), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de 31,2 Kg de pasta base de cocaína e 20,9 Kg de cloridrato de cocaína na BR 116, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a PRF, a apreensão foi realizada durante uma ronda na rodovia. Os policiais de plantão teriam avistado um veículo suspeito, com películas escuras e transitando muito próximo do veículo da frente.

Com a ordem de parada da polícia, o motorista parou no acostamento e foi interrogado junto ao passageiro. A equipe de plantão percebeu que os suspeitos entraram em contradição e, após uma verificação detalhada no carro, os policiais encontraram 30 tabletes de pasta base e mais 20 de cocaína.

As drogas estavam escondidas em compartimentos nas laterais da carroceria e na caixa de ar do veículo.

O passageiro assumiu a propriedade dos entorpecentes encontrados pela equipe, e disse que havia sido contratado para transportar o material de São Paulo até a Paraíba.

Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Salgueiro, para a[dar continuidade às investigações.

Veja também

pele IA mostra como uma pequena mancha se transforma em câncer de pele