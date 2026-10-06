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Agreste PRF apreende 600 kg de queijo em carroceria de caminhão na BR-232 no Agreste de Pernambuco Produto teria saído de Venturosa com destino a Bezerros e foi flagrado na carroceria de um caminhão

Uma carga de cerca de 600 quilos de queijo coalho sem refrigeração foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-232 nesta terça-feira (6).

A mercadoria estava sendo transportada na carroceria de um caminhão até ser pega em flagrante no quilômetro 168 da rodovia, em Tacaimbó, no Agreste de Pernambuco.

Uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF realizava uma fiscalização a veículos de carga, quando abordou o caminhão, que tinha a carroceria coberta por lona.

Ao verificar o compartimento de carga do veículo, foram encontradas diversas barras de queijo sem qualquer refrigeração em cima de uma estrutura de madeira.

Foto: PRF/Divulgação

O motorista disse que o produto havia saído de Venturosa e seria entregue em Bezerros, também no Agreste.

A Agência Estadual de Defesa Agropecuária (Adagro) foi acionada, para adotar as providências cabíveis.

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