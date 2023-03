A- A+

Grande Recife PRF apreende anfetamina e maconha com caminhoneiro em operação na BR-101, em Igarassu Polícia emitiu um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO)

Um caminhoneiro foi flagrado com 12 comprimidos de anfetamina, conhecido popularmente como "rebite", e uma porção de maconha durante operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-101, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O caso foi na quarta-feira (22).

A polícia emitiu um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para o condutor do caminhão por porte de droga. Ele deverá comparecer em juízo.

A Operação Temática de Fiscalização de Cargas Indivisíveis (OTECI), que atuou nas rodovias federais que cortam a RMR, foi realizada entre os dias 12 e 22 de março. De acordo com a polícia, o objetivo era "proporcionar mais segurança no transporte de cargas superdimensionadas", já que esse tipo de atividade ilícita vem crescendo no Estado.

Durante a operação, foram fiscalizados 269 veículos de transporte de carga e 212 pessoas. A ação emitiu 509 autuações e registrou 152,2 toneladas de excesso de peso.

"Destacam-se 33 autuações por transporte irregular de produto perigoso, 19 autos pelo desrespeito à Lei do Descanso e 17 por irregularidades no conjunto transportador de escolta", disse a PRF.

Um dos focos da fiscalização também esteve no transporte correto de pás eólicas e outros equipamentos, por causa da ampliação dessa atividade nas rodovias que cortam Pernambuco. Ao todo, foram fiscalizados nove conjuntos transportadores desses materiais e todos possuíam irregularidades.

