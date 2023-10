PRF apreende caminhão com 10 toneladas de produtos sem nota fiscal em São Caetano

A- A+

Um caminhão com 10 toneladas de produtos sem nota fiscal foi retido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco, no domingo (15).



A carga com celulares, tecidos, calçados, confecções e outros itens havia saído de São Paulo e tinha como destino final a cidade de Caruaru, também no Agreste.



Segundo a PRF, agentes realizavam uma fiscalização da Lei do Descanso no posto da PRF de São Caetano, quando abordaram um caminhão baú com placas do Mercosul.

Dentro do veículo, foram encontradas diversas caixas com produtos, alguns com suspeitas de réplicas de marcas famosas.

O caminhão foi encaminhado junto com a carga à Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz-PE), da cidade, para a adoção dos procedimentos legais e regularização fiscal da mercadoria.

