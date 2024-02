PRF apreende carga de cocaína avaliada em R$ 2 milhões na BR-101, em Jaboatão; dois são presos

A- A+

Uma carga de 11 quilos de cocaína, avaliada em cerca de R$ 2 milhões, foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação no quilômetro 81 da BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. A apreensão aconteceu na sexta-feira, segundo a corporação, que confirmou as prisões dos dois suspeitos que estavam com a droga.

A droga estava dividida em tabletes e era transportada próximo ao estepe de um carro, segundo a PRF.

Policiais rodoviários realizavam uma fiscalização na rodovia, quando abordaram um carro com placas do Mercosul. O motorista e o passageiro estavam bastante nervosos e chamaram a atenção da equipe, de acordo com a polícia.

"Ao ser perguntado sobre a documentação pessoal, o condutor alegou que não possuía, pois havia sido roubado em São Paulo. Quando os policiais abriram o porta-malas do veículo, encontraram 10 tabletes de cocaína embalada com fita isolante", disse a PRF.

Os homens não informaram onde haviam pego a droga nem onde iriam entregá-la. Eles foram encaminhados ao Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), na área central do Recife, e podem responder por tráfico de drogas.

Veja também

BRASIL Pesquisadores criticam comparação de número de igrejas e escolas