PRF apreende carne transportada sem refrigeração; suspeita é de que iria para escolas de Salgueiro

Cerca de 840 kg de frango que estavam sendo transportados sem qualquer refrigeração foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã desta sexta-feira (28), na BR-116, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco.

A carne, que foi toda descartada por estar em má conservação, estava na carroceria de um Fiat/Strada e, de acordo com o motorista, seria entregue para a produção de merendas nas escolas do município.

A carga saiu de Brejo Santo, no Ceará, com destino ao município pernambucano, uma distância de mais de 70 quilômetros.

O total apreendido pela PRF foi menos da metade do que já havia chegado ao Estado. Segundo o condutor do veículo, 2.093 quilos do produto já haviam sido entregues no dia anterior, em caminhão frigorífico da empresa fornecedora.

Ainda segundo relato do motorista, a escolha do veículo de menor porte, e sem refrigeração, se deu porque era uma parte bem menor à que já havia chegado a Pernambuco. No total, 2.933 kg de frango.

O homem fazia, a cada 15 dias, entrega de alimentos secos e frios para algumas unidades de educação de Salgueiro.

O veículo ainda tinha irregularidades, a exemplo de má conservação dos pneus e falta de retrovisor.



A reportagem tentou contato com a Prefeitura de Salgueiro, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

Destino da carga

A Vigilância Sanitária agiu no caso, encaminhando toda a carga para a Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (ADAGRO), que enviou para descarte em aterro sanitário.

A conduta se enquadra no crime contra a relação de consumo.

