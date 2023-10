A- A+

Sertão PRF apreende carro com 170 kg de maconha durante perseguição na BR-407, em Petrolina Na fuga, suspeitos entraram no centro da cidade em alta velocidade

Cerca de 170 kg de maconha foram apreendidos, nesta sexta-feira (20), na BR-407, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga estava sendo transportada em um veículo modelo HB20, que recebeu ordem de parada enquanto passava no km 129 da rodovia.



Ainda de acordo com a corporação, o motorista não obedeceu os agentes, seguiu em alta velocidade, saindo da pista e acessando o centro da cidade. O trajeto foi acompanhado pela viatura policial.

Durante a fuga, o motorista transitou no canteiro central, passou sinal vermelho e abandonou o veículo na Vila Mocó. Os dois dois ocupantes do carro conseguiram fugir.



No banco traseiro e porta-malas do HB20, os policiais encontraram 19 sacos com a droga, totalizando 170, 36 kg de maconha. O material e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil da região.

