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AGRESTE Carga de quase 800 kg de carne bovina transportada sem refrigeração é apreendida em Garanhuns Mercadoria foi adquirida na cidade de Caetés e seria revendida no Recife, a uma distância de mais de 200 quilômetros

Cerca de 800 quilos de carne bovina transportada sem refrigeração em uma caminhonete de luxo foram apreendidos durante fiscalização na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mercadoria foi adquirida na cidade de Caetés, também no Agreste, e seria revendida no Recife, a uma distância de mais de 200 quilômetros.

Durante ronda no quilômetro 93 da rodovia, na noite dessa terça-feira (14), agentes da corporação visualizaram a caminhonete acessando a rodovia por um desvio e abordaram o veículo.

Na carroceria, os policiais rodoviários encontraram a carne bovina armazenada sem refrigeração e sem condições adequadas de higiene.

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Também não foram apresentados os documentos exigidos pelos órgãos de controle da carga.

"De acordo com o motorista, o produto era proveniente de três bovinos que teriam sido abatidos, após se machucarem durante o transporte", informou a PRF.

O veículo e a carga foram apreendidos e a Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (Adagro), acionada, para adoção das medidas administrativas e sanitárias cabíveis.

Segundo a PRF, a ocorrência poderá ser enquadrada, inicialmente, como crime contra a saúde pública e contra as relações de consumo.

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