PRF apreende cerca de 20 kg de maconha no porta-malas de carro em Serra Talhada

Cerca de 20 kg de maconha foram apreendidos no porta-malas de um carro após uma tentativa de fuga por quase sete quilômetros, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a apreensão ocorreu nesta quarta-feira (3), durante fiscalização na BR-232.



Na ocasião, os agentes deram ordem de parada ao motorista de um HB20, que desobedeceu e acessou a rodovia estadual PE-320.

Apreensão aconteceu após perseguição. Foto: PRF/Divulgação

A PRF informou que a equipe realizou o acompanhamento do carro por quase sete quilômetros, até que o motorista entrou em uma estrada de terra, abandonou o veículo e correu para um matagal.



Buscas foram realizadas na área, mas o condutor não foi localizado. No porta-malas do veículo, foram encontrados 20 pacotes com cerca de um quilo de maconha em cada.

Ainda segundo a corporação, o carro, que não possuía registro de roubo, foi encaminhado com a droga à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada.

