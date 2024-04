Polícia Rodoviária Federal apreende cocaína em painel de carro em Serra Talhada

A- A+

Durante fiscalização na madrugada deste sábado (27), na BR-232, em Serra Talhada, Sertão pernambucano, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 2,2 Kg de cocaína no painel de um carro. Além da droga, o condutor do veículo, que foi detido, também transportava um carregador de pistola 9mm.



Policiais realizavam a fiscalização no posto da PRF de Serra Talhada e observaram um veículo com o farol alto, em um trecho da rodovia dotado de iluminação pública. Ao ser abordado, o motorista alegou haver saído de São Paulo há poucos dias e que trabalhava com transporte de passageiros por aplicativo.

Ao verificar o interior do carro, os policiais perceberam que o compartimento do air bag estava danificado e que havia um compartimento fora do padrão, embaixo do porta-luvas, onde foi encontrado um carregador de pistola. Ao ser questionado se havia mais algum ilícito no veículo, o motorista admitiu que estava transportando dois tabletes de cocaína escondidos no painel.



Ele contou ter sido contratado para transportar a droga e que faria a entrega no Recife. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada e poderá responder por trafico de drogas.

