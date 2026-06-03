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Bahia PRF apreende eletrônicos sem nota fiscal e camisas falsificadas em Juazeiro Celulares sem nota fiscal e camisas da seleção brasileira com sinais de falsificação foram apreendidas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu diversos eletrônicos sem nota fiscal e camisas falsificadas do Brasil e de outras marcas, na BR-407, na cidade de Juazeiro, na Bahia, nessa segunda-feira (1).

O material estava sendo transportado dentro de um carro por um casal que havia saído de São Paulo.

Durante uma fiscalização na rodovia, a equipe da PRF abordou um carro com placas do Mercosul ocupado por um casal.

Segundo a PRF, o motorista informou aos policiais que havia adquirido camisas da seleção brasileira e artigos de sex shop em São Paulo, para revender na loja dele.

Ao verificar o interior do veículo, foram encontrados 40 celulares sem nota fiscal, 30 carregadores portáteis, 100 escovas elétricas, 300 cabos de carregador, 100 carregadores de smartphone e diversos itens de Sex Shop sem nota fiscal.

Policiais encontraram 40 celulares sem nota fiscal durante vistoria em veículo em Juazeiro, na Bahia. Foto: Divulgação/PRF

Além disso, 500 camisas do Brasil, 80 kits infantis da seleção brasileira e 88 camisas de outras marcas com sinais de falsificação estavam sendo transportadas pelo casal.

O casal e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Juazeiro. O caso poderá ser enquadrado em descaminho e violação de direito autoral.

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