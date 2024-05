PRF apreende mais de 40 aparelhos eletrônicos sem nota fiscal em Salgueiro, Sertão de Pernambuco

A- A+

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na última sexta-feira (24) mais de 40 aparelhos eletrônicos sem nota fiscal em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. O flagrante aconteceu durante uma fiscalização na BR-116, rodovia que corta o município.

No decorrer de uma operação de segurança viária, foi dada a ordem de parada a um ônibus de viagem. Durante a vistoria, os policiais encontraram duas caixas de papelão atrás do banco do motorista, contendo 40 aparelhos celulares e mais seis dispositivos eletrônicos diversos.

Fiscalização da PRF apreende mais de 40 aparelhos eletrônicos sem nota fiscal. Foto: PRF.

Quando questionado, o condutor declarou ter pego as caixas em Barreiras, na Bahia, com outro motorista, por uma quantia em dinheiro, e que as entregaria em Fortaleza, capital do Ceará, a outra pessoa. Entretanto, o suspeito não apresentou qualquer documento que comprovasse a origem dos aparelhos.

Diante da situação, a equipe encaminhou o motorista para a Delegacia de Polícia Federal em Salgueiro. Ele poderá responder por descaminho, que prevê pena de um a quatro anos de reclusão.



Veja também

Sustentabilidade Neoenergia oferece desconto na conta de luz na troca de materiais recicláveis; saiba como participar