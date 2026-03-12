Qui, 12 de Março

BAIRRO DA CDU

PRF apreende mais de 600 kg de peixes e frutos do mar sem refrigeração na BR-101 no Recife

Carga era transportada em furgão irregular e seria distribuída em vários pontos do Recife; proprietário foi levado à Delegacia do Consumidor

630 kg de pescados foram apreendidos pela PRF por transporte irregular630 kg de pescados foram apreendidos pela PRF por transporte irregular - Foto: Divulgação/PRF-PE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 630 kg de pescado sendo transportados de forma irregular na BR-101, próximo ao bairro da Cidade Universitária, na Zona Oeste do Recife.

O flagrante aconteceu nessa quarta-feira (11), quando os agentes rodoviários constataram que a carga de peixes e frutos do mar estava em um furgão sem qualquer sistema de refrigeração.

A abordagem começou após a equipe verificar que o licenciamento do veículo estava vencido. Ao abrir o compartimento de carga, os policiais encontraram as caixas de peixes e frutos do mar expostas, o que compromete a qualidade do alimento e representa um grave risco à saúde de quem viesse a consumir os produtos.

O motorista relatou aos policiais que havia saído de um centro de distribuição e que entregaria a mercadoria em diversos endereços, inclusive em locais distantes do ponto de origem, o que aumentaria ainda mais o tempo de exposição dos produtos ao calor.

O proprietário da empresa foi acionado e encaminhado, junto com os ocupantes do veículo e a carga apreendida, para a Delegacia do Consumidor, no Centro do Recife. Eles podem responder por crime contra as relações de consumo, devido à comercialização de produtos em condições impróprias.

