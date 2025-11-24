A- A+

OPERAÇÃO POLICIAL PRF apreende maconha e mais de R$ 27 mil em carro com motorista inabilitado no Recife De acordo com denúncias, o carro onde estava o dinheiro é suspeito de ser utilizado para roubo a carga

Dois homens que estavam em um carro com R$ 27,4 mil sem origem declarada foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesse domingo (23), na BR-101, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife. Dentro do veículo, também foram apreendidas três porções de maconha.

Policiais realizavam uma fiscalização na rodovia quando avistaram um carro trafegando com a velocidade acima do normal. Ao abordar o veículo, os suspeitos admitiram que estavam usando maconha e, após uma verificação, foram encontrados cerca de R$ 5 mil.

Inicialmente, o motorista alegou que havia sacado o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) no dia anterior. No entanto, após uma busca detalhada foram encontrados mais R$ 22 mil, embaixo do tapete e atrás do banco do veículo.

O motorista era inabilitado e o carro estava com o licenciamento atrasado. A equipe também descobriu a partir de denúncias que o veículo é suspeito de ser utilizado para roubo a carga.

O carro apreendido pela operação da Polícia Rodoviária Federal. Foto: Divulgação / PRF

A dupla foi encaminhada junto com o passageiro à Central de Plantões da Capital (Ceplanc), em Campo Grande, na Zona Norte da capital.

Na delegacia, o motorista alegou que não sabia que havia dinheiro no veículo. O passageiro tinha passagem na polícia por tráfico de drogas e roubo de veículo.

Veja também