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Operação PRF apreende quase meia tonelada de cocaína e pasta base no Sertão de Pernambuco Durante a ação, dois homens foram detidos e informaram ter saído do Tocantins

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta segunda-feira (3), uma carga de 450 kg de cocaína e pasta base, na BR-232, em Salgueiro, no Sertão de Permambuco. Durante a ação, dois homens foram detidos. Eles informaram ter saído do Tocantins.

A apreensão aconteceu em meio à fiscalização da Operação Duas Rodas. Equipes da PRF abordaram uma caminhonete de luxo na rodovia, e após o motorista entrar em contradição sobre o motivo da viagem, acabou afirmando estar escoltando outro veículo que transportava a droga.

Ao buscarem e encontrarem outra caminhonete de luxo, os policiais encontraram centenas de tabletes da droga no compartimento de carga do carro.

Os homens detidos relataram estar recebendo informações do percurso durante a viagem e falaram não saber o destino final da droga.

Os suspeitos foram conduzidos junto com o entorpecente à Delegacia de Polícia Federal em Salgueiro. Eles poderão responder por tráfico de drogas, que prevê pena de cinco a 15 anos de reclusão.

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