SERTÃO PRF apreende 180 quilos de queijo coalho sem refrigeração e sem nota fiscal em Sertânia Produto havia saído de Venturosa e seria comercializado em Sumé, na Paraíba

Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de 180 quilos de queijo coalho sem refrigeração e sem nota fiscal na BR-232, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco.

A apreensão aconteceu quando policiais realizavam uma blitz no posto da PRF de Cruzeiro do Nordeste, quando abordaram um furgão, um veículo leve destinado ao transporte de passageiros ou cargas de pequeno porte.

Ao verificar o interior do veículo, foi encontrado um isopor com dezenas de barras de queijo sem refrigeração e sem a devida documentação fiscal.

Durante a apreensão, o motorista disse que havia adquirido o queijo em Venturosa, no Agreste, para ser comercializado em Sumé, na região do Cariri da Paraíba, um percurso de cerca de 150 quilômetros.

Por fim, o queijo apreendido na ocorrência foi encaminhado à Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária (Adagro) onde serão adotadas as medidas cabíveis.

