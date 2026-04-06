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Tráfico PRF apreende R$ 100 milhões em cocaína em caminhão interceptado no Pará A droga estava armazenada em tijolos prensados envolto em embalagens com o símbolo da Gaviões da Fiel

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta segunda-feira, 6, um carregamento de 980 kg de cocaína em um caminhão interceptado na cidade de Goianésia, próximo a Marabá, no Norte do Pará.

A droga, armazenada em tijolos prensados, estava envolta em embalagens com estampa igual ao símbolo da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians. Segundo a PRF, o prejuízo ao crime organizado chega a R$ 100 milhões.

O Estadão pediu manifestação da Gaviões da Fiel. O espaço segue aberto.

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