AGRESTE PRF apreende rebites dentro de embalagem de pastilha em Garanhuns Motorista que portava a droga estava em caminhão com diversas irregularidades

Um motorista de caminhão foi autuado por portar 23 comprimidos de anfentamina, conhecida popularmente como rebite, que eram transportados em uma embalagem de pastilhas, na segunda-feira (29).



A informou é da Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta terça-feira. Os comprimidos foram apreendidos. O caso foi na BR-234, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.

A anfentamina é uma substância e não tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A apreensão se deu quando policiais realizavam uma fiscalização do transporte de cargas e abordaram um caminhão carregado com batata doce, que havia saído de Álvares Machado, em São Paulo, com destino a Alhandra, na Paraíba.

"Ao desconfiar de uma embalagem de pastilha que o motorista tentou esconder no bolso, a equipe identificou os rebites, que são utilizados por alguns motoristas para inibir o sono e dirigir por longas distâncias", disse a PRF, em nota.

Além do rebite, a equipe constatou oito infrações, entre elas excesso de seis toneladas de peso e o desrespeito à Lei do Descanso. Foi emitido um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por porte de droga e autuações pelas irregularidades.

