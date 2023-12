PRF aumenta fiscalização nas estradas de Pernambuco durante o Natal; confira dicas de segurança

A- A+

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, nesta sexta-feira (22), a Operação Natal 2023, que segue até a segunda-feira (25), data em que cristãos celebram o nascimento de Jesus Cristo. O objetivo está em reforçar a segurança viária nas rodovias federais de Pernambuco. A iniciativa integra o Programa Rodovida, da própria corporação, que intensifica as ações educativas e de fiscalização nesse período.

Neste ano, a expectativa é de que haja um aumento na movimentação de veículos e passageiros em direção ao interior e litoral de Pernambuco. Assim, o foco da fiscalização está nas BRs 101, 232, 423 e 428, que devem apresentar um trânsito mais intenso durante o feriado.

Com isso, mais infrações devem ser observadas, então a PRF planeja fazer um aumento de abordagens, com o intuito de observar a alta de cinto de segurança, do capacete e de dispositivos para o transporte de crianças. Os agentes também devem orientar motoristas e passageiros sobre a importância do respeito às normas de trânsito, para reduzir a gravidade de ferimentos em caso de colisões nas estradas.

Uma das principais infrações verificadas nesse período do ano é a embriaguez ao volante. A PRF deve reforçar a fiscalização com o uso de bafômetros e medidas educativas. Apenas na Operação Natal do ano passado, foram emitidas 44 multas e um condutor foi detido.

Confira, abaixo, algumas dicas de segurança importantes:

Descanse antes de viajar

Faça revisão no veículo

Verifique as condições meteorológicas no trajeto

Não ultrapasse em local proibido

Respeite os limites de velocidade

Não consuma bebida alcoólica antes de dirigir

Evite falar ao celular na direção do veículo

Respeite as normas de trânsito

Em casos de emergências nas rodovias federais, ligue 191

