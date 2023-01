A- A+

Um grupo de motociclistas que praticava rachas na BR-232, entre Caruaru e Gravatá, no Agreste de Pernambuco, foi autuado na noite dessa terça-feira (24) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Nove motos foram recolhidas pela PRF; os participantes foram autuados e receberam multas que, ao todo, passaram de R$ 50 mil.



Os policiais chegaram aos motociclistas após denúncias através do número de emergência 191. Por volta das 20h dessa terça, começaram as ligações relatando que mais de 30 motociclistas faziam manobras arriscadas na BR-232 e em alta velocidade. Segundo a PRF, os policiais foram até o local, no km 138, ainda em Caruaru, mas os condutores, ao avisarem a viatura, fugiram em alta velocidade, pela contramão.



Após buscas, a PRF encontrou parte do grupo em um estabelecimento comercial em Gravatá. No local, as nove motos foram recolhidas para o pátio conveniado da PRF e nelas foram constatadas várias irregularidades, como licenciamento vencido, ausência de retrovisor e placas encobertas. Já entre os participantes, alguns não possuíam nem mesmo a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).







Foto: PRF/divulgação



Os envolvidos foram notificados com base no Art. 175 do Código de Trânsito Brasil, que diz “utilizar-se de veículo para demostrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus” é infração gravíssima de trânsito. Apenas para essa conduta, o valor da multa é de R$ 2.934 e o condutor soma 7 pontos na CNH.

"Essas pessoas que fazem racha acham que estão ali como 'uma brincadeira', mas, na verdade, essa é uma prática ilegal, que coloca em risco não só a vida delas, mas de todos que estão na rodovia", observou Bruna de Lima, da Assessoria de Comunicação da PRF em Pernambuco.



