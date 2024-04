PRF conclui Operação Semana Santa em Pernambuco com 36 sinistros de trânsito e cinco mortes

A- A+

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) concluiu a Operação Semana Santa nas rodovias federais de Pernambuco. Entre os dias 28 a 31 de março, também foram registrados 36 sinistros, com 31 feridos e cinco mortes nas BRs que cortam o Estado.



No ano passado, a ação foi realizada entre os dias 6 a 9 de abril, e, no período, foram atendidos 33 colisões de trânsito, com 41 feridos e três mortes.

Em quatro dias, foram fiscalizados 2.027 veículos e 2.787 pessoas, com emissão de 1.767 autuações por diversas infrações. Neste ano, do total de mortes, três envolveram atropelamento de pedestre e duas envolveram ciclistas. Em três casos, os veículos envolvidos não foram localizados.

A infração mais verificada foi o excesso de velocidade, com 442 imagens de veículos cometendo a infração. Em seguida, destacam-se as ultrapassagens em local proibido (250), o não uso do cinto de segurança (60) e do capacete (35), alcoolemia (33), além da falta dos equipamentos para transporte de crianças (24).

As ações educativas alcançaram 2.872 pessoas, através de abordagens educativas e do Cinema Rodoviário. Ao todo, 46 auxílios foram prestados a motoristas que tiveram problemas com o veículo e 101 animais de grande porte foram retirados das rodovias.

O enfrentamento à criminalidade resultou em três veículos recuperados e nove pessoas detidas por diversos delitos como receptação, uso de documento falso e por crimes ambientais.

