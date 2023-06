A- A+

SÃO JOÃO PRF dá dicas para quem vai pegar a estrada no São João; movimento na BR-232 será 30% maior Ações de prevenção e educação no trânsito serão reforçadas ao longo do feriado

Às vésperas do São João, o fluxo nas rodovias do estado deve aumentar consideravelmente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), aproximadamente 90 mil veículos devem circular por dia pela BR-232 entre esta quinta-feira (22) e o domingo (25). A via, principal acesso ao interior do estado, terá um aumento de 30% na movimentação.

Diante desse cenário, a PRF orienta que os condutores tomem cuidados especiais na hora de pegar a estrada. Entre as medidas que devem ser tomadas antes da viagem, está uma revisão prévia no veículo, atentando para ações simples, mas relevantes para a segurança no trânsito.

“É fundamental realizar uma revisão prévia no veículo, verificando e calibrando os pneus, olhando o funcionamento dos freios, o combustível e o óleo. E a partir do momento em que ele assume a direção, é preciso redobrar a atenção na rodovia, mantendo uma distância segura entre os veículos e respeitando sempre a sinalização”, orientou o agente Cristiano Mendonça, da PRF.

Ao longo do feriadão, a corporação realizará uma operação especial nas rodovias federais, em especial na BR-232. O foco, segundo Mendonça, será garantir o fluxo e a segurança dos condutores e passageiros:

“A PRF está intensificando tanto a fiscalização quanto as ações educativas e de combate ao crime, iniciando a operação nesta quinta-feira (22) e indo até ao domingo (25), pensando tanto na ida quanto no retorno para casa”.

“Estamos atuando com foco principalmente em infrações mais graves, como o excesso de velocidade, as ultrapassagens em locais proibidos e principalmente a embriaguez ao volante, já que muitas pessoas insistem nessa prática”, completou Cristiano Mendonça.

As blitzes da Lei Seca, que completou 15 anos na última segunda-feira (19), serão intensificadas no período.

Detran e DER-PE também terão ações

Nas rodovias estaduais, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE) realizará ações de fiscalização nas principais estradas e nas proximidades de Caruaru, no Agreste.

Além das fiscalizações, segundo o órgão, acontecerão ações educativas orientando os motoristas e motociclistas que vão passar pela cidade.

Na BR-232, o DER também utilizará letreiros eletrônicos para orientar o tráfego. A ação conta com um reforço de 25 agentes e orientadores de trânsito, que atuarão em conjunto com equipes de autarquias de trânsito municipais.

Já o Detran também realizará ações educativas e de conscientização. A chamada Operação Prevenção acontece nos municípios de Gravatá, Bezerros e Caruaru.

As ações contarão com 160 agentes de trânsito, atuando por revezamento, 20 assistentes de trânsito, 38 viaturas e 20 motocicletas, 2 reboques, o caminhão do Detran Itinerante e dois caminhões de apoio operacional, que agilizam os trabalhos de prevenção, garantindo a segurança do motorista.

Veja também

Guerra ONU põe Rússia na 'lista da vergonha' sobre crianças e conflitos