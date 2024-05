A- A+

SEGURANÇA PRF detém falso médico que circulava com veículo furtado e mandado de prisão em Caruaru O suspeito utilizava a matrícula no Conselho Regional de Medicina (CRM) de uma médica oftalmologista de São Paulo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve, nessa segunda-feira (6), um idoso de 73 anos que tentou se passar por médico. Ele utilizava a matrícula no Conselho Regional de Medicina (CRM) de uma médica oftalmologista de São Paulo.

O homem já era procurado no Estado por estelionato, roubo e furto. Ao ser abordado na BR-104, ele circulava com um carro furtado em Caruaru, Agreste de Pernambuco. A identidade do homem não foi informada pela polícia.

A prisão aconteceu durante uma operação de segurança viária da equipe, que avistou um carro estacionado no pátio de um posto de combustível. No momento, os oficiais constataram um registro de furto do veículo do último dia 17 de abril.

Ao realizar a abordagem, o motorista alegou ser médico do Recife e que estaria a caminho para Toritama, no Agreste, após um plantão. O idoso informou o nome dele aos policiais e a matrícula no CRM, que a equipe constatou que não pertencia a ele.

Após a busca no veículo, os policiais encontraram o documento verdadeiro do motorista e descobriram que ele era procurado por diversos crimes. O proprietário original do veículo foi contatado e reconheceu o idoso como autor do furto.

Diante da situação, o motorista foi encaminhado junto com o carro à Delegacia de Polícia Civil de Caruaru. Além do cumprimento do mandado de prisão, ele poderá responder por falsidade ideológica e furto.

