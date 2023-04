A- A+

TRÂNSITO PRF divulga balanço da Operação Semana Santa em Pernambuco com mais acidentes que ano passado Número de sinistros (33) e mortes (3) subiram em relação ao feriado no ano passado

No feriado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou ações de segurança com a Operação Semana Santa em Pernambuco. Nesse período, que teve início no dia 6 e foi até o dia 9, foram registrados 33 acidentes nas rodovias federais, que deixaram 41 pessoas feridas e três mortas.

Os números são um pouco maiores do que no ano passado, quando foram registrados 31 sinistros, sendo nove feridos e duas mortes, na mesma época do ano.

Das três ocorrências com morte, duas foram por atropelamento, no interior do estado, sendo uma em Pombos e a outra, em Salgueiro. O terceiro caso ocorreu na madrugada de domingo (9), no Km 152 da BR 428, em Petrolina.

A fiscalização foi direcionada para coibir condutas que colocam em risco a segurança do trânsito e contaram com o apoio do Detran, Polícia Militar e Operação Lei Seca.

Em quatro dias, foram fiscalizados 3.324 veículos e 4.007 pessoas, emitidas 1.620 autuações e registradas 229 toneladas de excesso de peso em veículos de carga.

No combate à alcoolemia foram realizados 1.779 testes com o etilômetro, que contribuíram para autuar 21 pessoas e deter quatro motoristas sob efeito de álcool.

Durante a operação, também foram recuperados quatro veículos roubados, apreendidos 13 rebites, uma arma de fogo e 13 pessoas presas por receptação de veículo roubado, porte ilegal de arma e o cumprimento de um mandado de prisão por tráfico de drogas.

As ações de educação para o trânsito alcançaram 1.857 pessoas, através de abordagens nas rodovias, em terminais rodoviários e com ações de travessia segura voltadas para pedestres.

