PRF e PM apreendem 11 kg de cocaína na Br-104, em Caruaru

Em ação integrada entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PM), foram apreendidos, na manhã desta sexta (03), 11,8 kg de substância com característica semelhante a cloridrato de cocaína. A droga estava escondida dentro de um veículo Renault/Duster que foi abordado na BR-104, no município de Caruaru.

De acordo com a PRF, o carro chamou a atenção dos policiais por estar em velocidade acima do permitido. O motorista se mostrou nervoso diante da presença dos agentes e ainda apresentou versões diferentes quanto à viagem. Diante da suspeita de que algo ilícito estava sendo levado no veículo, os PRFs acionaram a equipe do canil do Batalhão Integrado Especializado (BIEsp) da Polícia Militar.

Apreensão em flagrante

Foram os cães farejadores que sinalizaram que a droga estava no painel do carro. Lá os agentes encontraram 11 tabletes. No total, foram 11.8 kg do que parece ser cloridrato de cocaína. Com a apreensão, as polícias deram um prejuízo de cerca de R$ 300 mil ao tráfico de drogas.

O motorista disse aos policiais que era o dono da mercadoria ilícita, pagou em espécie, mas não deu detalhes sobre a origem do dinheiro e a quem estava destinada a droga. Ele e o entorpecente foram levados para a Delegacia de Polícia Civil em Caruaru, onde será investigada a possível prática de tráfico de drogas.

