PRF e Samu realizam curso para Operador de Suporte Médico no Recife

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Samu Metropolitano Recife estão realizando o 5º Curso para Operador de Suporte Médico, voltado para médicos e enfermeiros que atuam no serviço de resgate aeromédico.

O curso, que se iniciou na segunda-feira (17), vai até a sexta (21), reunindo profissionais de Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo e Brasília, com atividades práticas e operacionais na Região Metropolitana do Recife.

O treinamento conta com 30 participantes, que terão acesso a conteúdos sobre segurança de voo, procedimentos de emergência, segurança operacional, conhecimentos aeronáuticos, procedimentos de embarque e desembarque e combate a incêndio.

Na quinta (20) e sexta-feira (21), serão realizadas simulações de resgate aeromédico e a técnica de resgate Mc-Guire, utilizada para extração de vítimas em locais de difícil acesso com o auxílio de uma corda suspensa em um helicóptero.

A abertura do curso ocorreu no auditório do DNIT e contou com a presença do superintendente da PRF-PE, Alexandre Rodrigues da Silva, do chefe da Divisão de Operações Aéreas, Zafenate Paneia, do coordenador-geral do Samu Metropolitano Recife, Dr. Leonardo Gomes, do representante do 2º COMAR, Coronel Rodrigo Botelho, e da representante do Hospital da Aeronáutica, Tenente-Coronel Rute Vieira.

