SEGURANÇA PRF encerra Operação Ano Novo com diminuição do número de sinistros e mortes em Pernambuco Ação iniciou no dia 29 de dezembro e foi encerrada à meia noite dessa segunda-feira (1°)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou a Operação Ano Novo 2023 com diminuição do número de sinistros e mortes nas estradas de Pernambuco com relação à mesma ação do ano anterior. Ação iniciou no dia 29 de dezembro e foi encerrada à meia noite dessa segunda-feira (1°) e contou com o aumento da fiscalização nas rodovias do Estado para o aumento do fluxo no feriado.

Nesse período, foram registrados, ao todo, 27 sinistros de trânsito nas rodovias federais do estado, o que representa uma diminuição de 28% quando comparada à operação de 2022. Outra queda está nas mortes, com redução de 42%. Este ano, quatro pessoas perderam a vida em sinistros de trânsito nas BRs pernambucanas e no ano passado foram sete.

As estatísticas da Operação Ano Novo 2023 apontam ainda que mais de 3,6 mil veículos e 4,2 mil pessoas foram fiscalizados. No total, cerca de 1.380 autuações foram emitidas. O papel dos agentes nesse momento foi conscientizar os usuários quanto à importância da obediência às leis de trânsito, os policias buscaram coibir condutas que potencializam a ocorrência de sinistros graves e com vítimas. Ao todo, mais de 1,1 mil pessoas foram atingidas pelo trabalho.

A PRF também registrou 51 auxílios a usuários que precisaram dos agentes por problemas na viagem, a exemplo das panes mecânicas, e o manejo de 215 animais, que soltos à margem da rodovia aumentavam as chances de sinistros.

Má-conduta nas estradas

A PRF destaca ainda que, apesar dos números positivos, foram identificadas várias infrações, com muitas pessoas ainda se arriscando e colocando sua vida e a vida de outros em risco.

A fiscalização da alcoolemia ao volante foi um dos principais focos dos agentes durante a Operação Ano Novo 2023. Nesse período, mais de 1,3 mil testes do etilômetro foram aplicados e 27 motoristas foram autuados pela conduta de assumir o volante depois de consumir bebida alcoólica. Nenhum deles precisou ser detido

O excesso de velocidade também fez muita gente ultrapassar de forma perigosa e proibida. Desses, 143 condutores foram autuados pela manobra arriscada, responsável por muitas das colisões frontais. Já os mais apressados foram flagrados pelos radares portáteis. No total, os equipamentos registraram 30 veículos em que o motorista ultrapassou o limite estabelecida para via.

O uso dos equipamentos de segurança obrigatórios também esteve no foco das fiscalizações. Ao todo, 62 ocupantes de motocicletas não usavam o capacete. Já nos veículos, cerca de 82 pessoas viajavam sem o cinto de segurança, obrigatório para motoristas e todos os passageiros. Outros 17 motoristas foram flagrados transportando crianças sem o devido dispositivo de segurança, como a cadeirinha. No total, 133 veículos foram recolhidos por irregularidades diversas.



