Cai o número de mortes nas BRs de Pernambuco no período natalino deste ano, aponta a PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou a Operação Natal 2023 com diminuição do número de mortes nas BRs localizadas ee Pernambuco com relação ao ano passado. A ação começou na sexta-feira (22) e seguiu até a segunda (25), data em que é comemorado o Natal.

Os pontos de aumento da fiscalização foram as BRs 232, 423, 428 e 407, que tiveram um aumento significativo de fluxo. Segundo a corporação, durante os dias de operação, foram registrados 39 sinistros de trânsito, com um total de 33 pessoas feridas e quatro mortes. Na ação do ano passado, foram computadas seis mortes, 31 feridos e 36 sinistros.

Durante o período natalino deste ano, as infrações mais cometidas nas BRs de Pernambuco foram as ultrapassagens indevidas, com 203 registros, o não uso do cinto de segurança, com 92, e o não uso do capacete. Completam o ranking de delitos a falta da cadeirinha (41) e a desobediência ao descanso obrigatório por parte dos motoristas profissionais (25). Além disso, 38 motoristas foram autuados por beber e dirigir bêbados, com duas detenções.

O ponto de atenão principal da PRF neste ano foi a direção com excesso de velocidade. Ao todo, o radar fotográfico flagrou 287 motoristas cometendo a infração.



Também fazia parte da operação a disseminação de medidas educativas e de direitos humanos, que impactou, ainda de acordo com dados da PRF, cerca de mil passageiros e motoristas. O objetivo era alertar sobre o papel de cada um na segurança do trânsito. No total, cerca de 3,3 mil veículos e 3,9 mil pessoas foram fiscalizadas. Mais de 1,5 mil testes do “bafômetro” foram aplicados.

A corporação também registrou 67 auxílios a usuários que precisaram dos agentes por problemas na viagem, a exemplo das panes mecânicas. Por diversos tipos de irregularidades, 152 veículos tiveram que ser recolhidos.

No combate à criminalidade, a PRF recuperou sete veículos em ocorrências de tráfico de drogas, receptação de veículos, porte ilegal de arma, crime ambiental e cumprimento de mandado de prisão. No total, 16 pessoas foram detidas por práticas criminosas.



