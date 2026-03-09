Seg, 09 de Março

EMAGRECEDOR

PRF encontra 37 ampolas de tirzepatida paraguaia escondidas em carro recolhido no Agreste

Veículo foi abordado em São Caetano e acabou sendo recolhido ao pátio em Caruaru por apresentar licenciamento atrasado

Frascos estavam em um compartimento oculto, no forro do teto do carroFrascos estavam em um compartimento oculto, no forro do teto do carro - Foto: PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal encontrou 37 ampolas de tirzepatida paraguaia, de marca proibida de ser comercializada no Brasil, escondidas em um carro recolhido no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a corporação, o veículo, de modelo não informado, foi abordado na noite da sexta-feira (6), na BR-232, na cidade de São Caetano. Na ocasião, foi verificado que o licenciamento estava atrasado e o carro acabou sendo recolhido ao pátio em Caruaru.

Frascos com tirzepatida foram encontrados em carro no pátio da PRF em Caruaru | Foto: PRF/Divulgação

Nesta segunda-feira (9), agentes realizaram uma verificação detalhada no veículo e localizaram a medicação. Os frascos com a substância - usada para fins de emagrecimento - estavam em um compartimento oculto, no forro do teto do carro, sem refrigeração.

"Além de ser proibida pela Anvisa a comercialização da marca apreendida, a substância deve ser armazenada em uma temperatura de 2⁰C a 8⁰C, para não prejudicar a eficácia do medicamento e a saúde de quem utiliza", destacou a PRF.

O motorista identificado no dia da abordagem não compareceu ao pátio para reaver o veículo. Diante da apreensão, os fracos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Caruaru.

