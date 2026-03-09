A- A+

EMAGRECEDOR PRF encontra 37 ampolas de tirzepatida paraguaia escondidas em carro recolhido no Agreste Veículo foi abordado em São Caetano e acabou sendo recolhido ao pátio em Caruaru por apresentar licenciamento atrasado

A Polícia Rodoviária Federal encontrou 37 ampolas de tirzepatida paraguaia, de marca proibida de ser comercializada no Brasil, escondidas em um carro recolhido no Agreste de Pernambuco.



De acordo com a corporação, o veículo, de modelo não informado, foi abordado na noite da sexta-feira (6), na BR-232, na cidade de São Caetano. Na ocasião, foi verificado que o licenciamento estava atrasado e o carro acabou sendo recolhido ao pátio em Caruaru.

Frascos com tirzepatida foram encontrados em carro no pátio da PRF em Caruaru | Foto: PRF/Divulgação

Nesta segunda-feira (9), agentes realizaram uma verificação detalhada no veículo e localizaram a medicação. Os frascos com a substância - usada para fins de emagrecimento - estavam em um compartimento oculto, no forro do teto do carro, sem refrigeração.

"Além de ser proibida pela Anvisa a comercialização da marca apreendida, a substância deve ser armazenada em uma temperatura de 2⁰C a 8⁰C, para não prejudicar a eficácia do medicamento e a saúde de quem utiliza", destacou a PRF.



O motorista identificado no dia da abordagem não compareceu ao pátio para reaver o veículo. Diante da apreensão, os fracos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Caruaru.

