PRF faz Operação Tiradentes com foco na redução da violência em Pernambuco

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza no próximo feriado prolongado, a Operação Tiradentes, que vai ser realizada de 20 a 23 de abril, tendo como foco a redução da violência no trânsito nas rodovias federais que cortam o estado. Já o Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (DETRAN-PE) realiza, também durante o feriado, as Operações Rota de Fuga e Trânsito Seguro, com o tema “Segundos que salvam vidas”, com a intenção de prevenir acidentes em decorrência do uso de álcool e direção.

A PRF irá intensificar as fiscalizações em pontos em que há estatísticas de maior ocorrência de colisões, com o intuito de coibir condutas como o excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas, uso do celular e a embriaguez ao volante. Além disso, os agentes ficarão atentos às infrações como o não uso do cinto de segurança, a falta de capacete e a ausência de dispositivos de segurança no transporte de crianças, que foram bastante observadas no último feriadão.

Ao contrário da Semana Santa, em que a movimentação de veículos foi maior em direção ao interior, a tendência é de que haja um aumento no tráfego na BR 101 Norte e Sul, que dá acesso ao litoral de Pernambuco. Vale salientar que, na BR-232, o condutor deve redobrar a atenção na chegada à capital, devido às obras de triplicação, o que pode deixar o trânsito mais lento.



Uma novidade nas operações, são as abordagens educativas, onde os ocupantes do veículo receberão um QR Code, uma espécie de código de barras, que dá acesso a vídeos sobre segurança viária. Além disso, será feito um reforço acerca da utilização de cinto de segurança em terminais rodoviários e repassadas orientações a pedestres sobre travessia segura nas rodovias, bem como ações de combate à importunação sexual no transporte coletivo de passageiros.

Restrição em trechos de pista simples

Segundo a PRF, haverá uma restrição da circulação de alguns veículos de carga no trecho de pista simples, que vai do Km 149 da BR 232, em São Caetano, no Agreste, até o Km 500 da BR 232, em Verdejante, no Sertão.

A Polícia Rodoviária Federal divulgou algumas recomendações para quem vai pegar a estrada neste feriado. São elas:

Faça uma revisão completa no veículo e confira a validade da documentação;

Planeje bem a viagem, veja pontos de parada, condições do tráfego, da via e previsão do tempo;

Descanse bem antes de assumir a direção do veículo;

Dirija com prudência e respeite a sinalização;

Respeite os limites de velocidade e fique atento a pedestres que estejam atravessando a rodovia;

Só ultrapasse em locais permitidos e com segurança;

Em caso de emergência, acione a PRF no telefone 191.



