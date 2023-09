A- A+

TRÂNSITO Feriadão da Independência termina com duas mortes e 30 feridos nas rodovias federais de Pernambuco De acordo com dados da corporação, foram registradas menos ocorrências de sinistros, feridos e mortes com relação à última vez em que a ação foi realizada, em 2021

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) montou a Operação Independência para fiscalização e promoção de medidas educativas no trânsito durante o feriado estendido da Independência do Brasil. Com o término do período, a corporação registrou uma diminuição de casos de violência nas estradas com relação à última vez que a operação foi realizada, em 2021.

De acordo com a PRF, foram registrados, entre 0h da última quinta (7) até o domingo (10), 28 sinistros de trânsito, que resultaram em 30 pessoas feridas e duas mortes nas BRs 101, 232, 423, 428 e 407, focos da fiscalização, além do monitoramento em todo o Estado.

Assim, o número de ocorrências deste ano é consideravelmente menor do que os da operação de 2021, que ocorreu entre 3 e 7 de setembro. Naquela ocasião, foram registrados 72 sinistros, com 62 feridos e 11 mortes.

No ranking da PRF de infrações cometidas nas BRs estão: ultrapassagens indevidas (73), o não uso do cinto de segurança (66), alcoolemia ao volante (39), não uso do capacete (38), a desobediência ao descanso obrigatório por parte dos motoristas profissionais (21) e a falta da cadeirinha (13). O excesso de velocidade também aparece em destaque.

Neste ano, a diminuição deste número aconteceu a partir do reforço deste tipo de fiscalização, e a PRF conseguiu flagrar com o radar fotográfico motoristas que dirigiam a mais de 150 km/h na BR-101.

Também foram realizadas ações educativas, com foco na sensibilização dos motoristas sobre os cuidados no trânsito. No total, cerca de 3,7 mil veículos e 4,1 mil pessoas foram fiscalizadas. Mais de 1,4 mil testes do bafômetro foram aplicados.

Ainda de acordo com a PRF, foram registrados 46 auxílios a usuários que precisaram dos agentes por problemas na viagem como panes mecânicas. Por diversos tipos de irregularidades, 112 veículos tiveram que ser recolhidos.



