Ter, 03 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça03/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CARUARU

Bodes amontoados dentro de carro são encontrados pela PRF em Caruaru; sete morreram

Animais morreram devido ao aperto e falta de ventilação. Os outros foram encaminhados à Adagro

Reportar Erro
PRF flagra 18 bodes amontoados dentro de carro em CaruaruPRF flagra 18 bodes amontoados dentro de carro em Caruaru - Foto: PRF/Divulgação

Dezoito bodes que eram transportados amontoados na parte de trás de um carro foram encontrados, na madrugada desta terça-feira (3), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os animais estavam em um veículo estacionado na BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Policiais do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF realizavam uma ronda no quilômetro 62 da rodovia quando avistaram um carro estacionado no acostamento e sem ninguém por perto.

Leia também

• Qual o estrago no turismo em Pernambuco após aquela barbárie em Porto de Galinhas?

• Estratégia e eficiência: o Porto do Recife na frente pela integração de Pernambuco

• Do Litoral ao Sertão: rodovias conectam o desenvolvimento social e econômico em Pernambuco

O veículo estava destravado e, ao abrir as portas e o porta-malas, a equipe se deparou com os bodes amontoados e sem nenhuma ventilação.

PRF flagra 18 bodes amontoados dentro de carro em CaruaruEquipe da PRF encontra 18 bodes em um veículo estacionado na BR 104, em Caruaru, no Agreste Pernambucano. Foto:PRF/Divulgação

Dos 18 bodes, sete perderam a vida devido ao aperto e à falta de oxigênio. Os animais que sobreviveram foram encaminhados ao pátio da Delegacia da PRF de Caruaru, onde receberam água e alimentação.

Em seguida, os bodes foram encaminhados à Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária (Adagro).

O caso será encaminhado à Polícia Civil para identificação do proprietário do veículo e adoção das medidas legais cabíveis.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter