Bodes amontoados dentro de carro são encontrados pela PRF em Caruaru; sete morreram
Animais morreram devido ao aperto e falta de ventilação. Os outros foram encaminhados à Adagro
Dezoito bodes que eram transportados amontoados na parte de trás de um carro foram encontrados, na madrugada desta terça-feira (3), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os animais estavam em um veículo estacionado na BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.
Policiais do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF realizavam uma ronda no quilômetro 62 da rodovia quando avistaram um carro estacionado no acostamento e sem ninguém por perto.
Leia também
• Qual o estrago no turismo em Pernambuco após aquela barbárie em Porto de Galinhas?
• Estratégia e eficiência: o Porto do Recife na frente pela integração de Pernambuco
• Do Litoral ao Sertão: rodovias conectam o desenvolvimento social e econômico em Pernambuco
O veículo estava destravado e, ao abrir as portas e o porta-malas, a equipe se deparou com os bodes amontoados e sem nenhuma ventilação.
Dos 18 bodes, sete perderam a vida devido ao aperto e à falta de oxigênio. Os animais que sobreviveram foram encaminhados ao pátio da Delegacia da PRF de Caruaru, onde receberam água e alimentação.
Em seguida, os bodes foram encaminhados à Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária (Adagro).
O caso será encaminhado à Polícia Civil para identificação do proprietário do veículo e adoção das medidas legais cabíveis.