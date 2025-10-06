Seg, 06 de Outubro

EXCESSO DE VELOCIDADE

PRF flagra motociclista dirigindo a 235 km/h na BR-232, em Sairé 

Condutor foi autuado por excesso de velocidade e recebeu uma infração gravíssima 

Condutor foi multado por excesso de velocidade - Foto: Freepik/Reprodução

Um motorista que trafegava pelo km 93 da BR-232, no município de Sairé, no Agreste de Pernambuco, foi flagrado dirigindo a 235 km/h na manhã desse domingo (5). 

O registro, realizado por um radar móvel da Polícia Rodoviária Federal (PRF), aconteceu durante ações de fiscalização.

No local, a velocidade máxima permitida é de 110 km/h para veículos leves. O condutor foi autuado por excesso de velocidade superior a 50% do limite permitido.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a infração é considerada gravíssima. A penalidade inclui multa de R$ 880,41, perda de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e suspensão do direito de dirigir.

Flagra foi realizado durante operação de fiscalização | Foto: PRF/Divulgação

A PRF destaca que essa conduta coloca em risco a vida do próprio condutor e dos demais usuários da rodovia, tendo em vista que o excesso de velocidade aumenta a gravidade das colisões no trânsito e está associada a diversos sinistros.


 

