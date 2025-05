PRF informa cancelamento do transporte de pás eólicas marcado para esta quinta (15)

A- A+

Devido às fortes chuvas na Região Metropolitana do Recife (RMR), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) comunicou, na noite desta quarta-feira (14), o cancelamento do transporte de pás eólicas em direção ao Sertão de Pernambuco, que teria início nesta quinta-feira (15).

A operação que causaria mudanças no trânsito da BR-101, no Estado, a partir das 5h, terá uma nova data divulgada em breve.

Nesta quarta, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu alerta meteorológico para toda faixa litorânea de Pernambuco. O aviso se baseia nos acumulados de chuva registrados ao longo do dia.

As chuvas, de intensidade moderada e pontualmente forte, poderão atingir a RMR e a Zona da Mata. O aviso segue válido até a quinta-feira.

Cronograma

O trecho da BR-101 nas proximidades do Hospital da Mulher do Recife (HMR), no quilômeto 70, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife, será interditado três vezes por semana, em um intervalo de 30 minutos cada um, sempre no começo da manhã.

Por dia, serão transportadas três pás, equipamentos usados em plantas eólicas.

Inicialmente, o esquema seria feito aos domingos, das 7h às 7h30; e às terças e quintas, das 5h às 5h30.

Veja também