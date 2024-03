PRF inicia a Operação Semana Santa em Pernambuco nesta quinta (28)

A- A+

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia mais uma edição da Operação Semana Santa em Pernambuco, que começará na quinta-feira (28) e vai até o dia 31 de março. A ação tem o objetivo de reduzir a violência no trânsito, conscientizar e gerar mais segurança para quem vai viajar nesse período.



A data representa um aumento direto no fluxo de veículos, principalmente no sentido interior nas BRs 232, 104, 423 e 428, que levam ao Agreste e Sertão do estado. Por isso, nesse período, as equipes serão mobilizadas ao longo das rodovias do estado, intensificando a fiscalização para coibir infrações e crimes, além de desenvolver ações educativas e reforçar a segurança no trânsito.



O foco da operação está na fiscalização sobre o excesso de velocidade, onde a equipe atua com radares móveis, fazendo campanhas educativas para conscientizar os motoristas e diminuir mortos e feridos. A falta do cinto de segurança, embriaguez ao volante e o combate à criminalidade também estão no alvo das abordagens.

Dicas para viajar em segurança

- Planejar a viagem com antecedência;

- Respeitar os limites de velocidade;

- Manter os faróis acesos;

- Garantir que todos no veículo usem o cinto de segurança;

- Não usar o aparelho celular ao volante;

- Ultrapassar somente em local permitido e com segurança;

- Não misturar álcool e direção.

Veja também

REALEZA Rei Charles III participará na missa de Páscoa no domingo