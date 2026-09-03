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TRÂNSITO PRF inicia operação com foco na embriaguez ao volante em Pernambuco Fiscalização será reforçada nas rodovias federais durante o feriado de 7 de setembro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta sexta-feira (4) a Operação Independência 2026 em Pernambuco.

Com foco no combate à embriaguez ao volante e na redução de acidentes nas rodovias federais, a fiscalização será reforçada até a segunda-feira (7).

O movimento deve ser maior nas BRs 101 Norte e Sul, em direção ao litoral, e nas BRs 232, 407 e 428, que dão acesso ao Agreste e ao Sertão.

Dados preocupantes

Entre janeiro e julho deste ano, 77 sinistros tiveram a ingestão de álcool como principal causa nas rodovias federais do estado. As ocorrências deixaram 82 feridos e nove mortos. No mesmo período de 2025, foram 65 sinistros, com 67 feridos e quatro mortes.

A fiscalização também registrou alta. Foram realizados 108.562 testes do bafômetro nos sete primeiros meses de 2026, com 1.079 autuações e 75 prisões. Em 2025, foram 104.804 testes, 985 autuações e 65 prisões.

Dirigir sob efeito de álcool é infração gravíssima. A multa é de R$ 2.934,70, com sete pontos na CNH e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. O motorista também pode ser preso, conforme a quantidade de álcool identificada e as circunstâncias do caso.

Novas regras

A operação ocorre após o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) atualizar as regras para a fiscalização de alcoolemia. A Resolução nº 1.031 regulamenta procedimentos como o teste passivo e a autuação a partir da identificação de pelo menos dois sinais de embriaguez.

A norma também trata da identificação de álcool residual e do uso de drogômetros, equipamentos destinados à detecção de substâncias psicoativas. As mudanças passam a valer em outubro.

Para evitar acidentes, a PRF recomenda revisar o veículo, descansar antes da viagem, não beber antes de dirigir, usar o cinto de segurança, respeitar os limites de velocidade e não utilizar o celular ao volante. Em emergências nas rodovias federais, o telefone é o 191.

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