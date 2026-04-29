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Feriadão PRF inicia Operação Dia do Trabalho 2026 a partir da 0h desta quinta-feira (30) Até o domingo (3), o policiamento e a fiscalização serão reforçados em pontos estratégicos

A partir da 0h desta quinta-feira (30), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) dará início à Operação Dia do Trabalho 2026 nas rodovias federais de Pernambuco. Até o domingo (3), o policiamento e a fiscalização serão reforçados em pontos estratégicos.

O objetivo das ações é reduzir a violência no trânsito e proporcionar mais segurança e mobilidade a motoristas e passageiros.

Operação

O foco da fiscalização da PRF estará voltado, especialmente, para o excesso de velocidade, a embriaguez ao volante, o uso irregular de motocicletas e as ultrapassagens indevidas. Ações que representam alto risco nas rodovias.

As atividades de combate ao crime também serão intensificadas e buscam coibir assaltos, receptação de veículos roubados, porte ilegal de arma e tráfico de drogas.

Quem segue para as praias deve encontrar um trânsito mais intenso na BR 101 Norte e Sul. Já na BR 232, que liga a capital ao interior, a movimentação de veículos também será maior, assim como nas BRs 428 e 407, que dão acesso ao Sertão.

Colisões

Neste ano, a PRF chama a atenção para as colisões traseiras, que são o principal tipo de sinistro registrado nas rodovias federais de Pernambuco e podem resultar em engavetamentos.

De acordo com a instituição, esse tipo de sinistro pode ser evitado se o motorista respeitar uma distância segura dos outros veículos, manter a atenção na rodovia e obedecer aos limites de velocidade de cada trecho.

Segundo a PRF, no ano passado foram registrados 314 sinistros por colisões traseiras, que resultaram em 353 feridos e sete mortes. Em 2024, foram atendidos 317 sinistros desse tipo, que deixaram 366 pessoas feridas e seis mortas. Já entre janeiro e março de 2026, foram registrados 82 colisões traseiras, com 93 feridos e uma morte.

Para que os motoristas possam ter uma noção da distância segura entre os veículos, a corporação indica uma estratégia da “regra dos quatro segundos”.

"Basta identificar um ponto fixo na rodovia, como uma placa ou um poste. Quando o veículo da frente passar por esse ponto, o motorista deve contar “mil e um, mil e dois, mil e três, mil e quatro". Se o motorista terminar a contagem antes de passar pelo local, deve aumentar essa distância", explica o assessor de comunicação da PRF, Cristiano Mendonça.

Além da dica, o oficial destaca que é importante que o motorista siga algumas recomendações antes de pegar a estrada.

"Ele deve fazer uma revisão dos principais itens do veículo e verificar também a validade da documentação pessoal e do automóvel. Utilizar sempre o cinto de segurança e os dispositivos para o transporte de crianças e respeitar os limites de velocidade, principalmente ao atravessar as cidades para evitar atropelamentos. Em caso de qualquer emergência, ligue para a PRF no telefone 191", finalizou Mendonça.

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